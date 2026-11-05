दिल्ली में 5 लाख परिवारों को मिलेगा पक्का मकान, नई पुनर्वास नीति लागू; जानें किसे मिलेगा लाभ

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राजधानी की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले परिवारों को पक्के और सुरक्षित मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने दिल्ली झुग्गी एवं झुग्गी-झोपड़ी पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति-2026 अधिसूचित कर दी है।

इससे झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लगभग पांच लाख परिवारों (20 लाख लोगों) को लाभ मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य केवल झुग्गियों को हटाना या बस्तियों का पुनर्विकास करना नहीं है, बल्कि वहां रहने वाले परिवारों को आवास के साथ ही सुरक्षा व सम्मान देना है।

नई पुनर्वास नीति के माध्यम से सरकार ने झुग्गी बस्तियों के नियोजित पुनर्विकास, सामुदायिक भागीदारी और भूमि के बेहतर उपयोग का रास्ता भी तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का स्पष्ट संकल्प है कि देश का कोई भी परिवार बुनियादी सुविधाओं और सम्मानजनक आवास से वंचित न रहे। इस विचार से प्रेरणा लेते हुए झुग्गीवासियों के पुनर्वास के लिए नई नीति अधिसूचित की है। 1 जनवरी 2025 तक बसी झुग्गियों को मिलेगा लाभ नई नीति में 1 जनवरी, 2025 तक स्थापित झुग्गी बस्तियों को शामिल किया गया है। पहले वर्ष 2015 तक की झुग्गियों को इसमें शामिल किया गया था। अब अधिक परिवारों को इसका लाभ मिलेगा।