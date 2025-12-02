Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संजय कपूर प्रॉपर्टी विवाद में नया ट्विस्ट, मां रानी कपूर ने तीसरी पत्नी प्रिया पर लगाए गंभीर आरोप

    By VINEET TRIPATHIEdited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 12:41 PM (IST)

    दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की संपत्ति को लेकर विवाद गहरा गया है। उनकी मां, रानी कपूर ने उनकी तीसरी पत्नी प्रिया पर संपत्ति हड़पने के गंभीर आरोप लगाए हैं। रानी कपूर का कहना है कि प्रिया ने संजय को उनसे दूर कर दिया है। प्रिया ने इन आरोपों का खंडन किया है। मामला अब कानूनी लड़ाई में बदल गया है, जहां दोनों पक्ष अदालत में अपनी बात रख रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की मां रानी कपूर ने प्रिया कपूर पर आरोप लगाए।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर (Sunjay Kapur) की 30 हजार करोड़ की संपत्ति के विवाद के मामले में अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चों के बाद अब संजय कपूर की मां रानी कपूर ने  प्रिया कपूर पर गंभीर आरोप लगाए। सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष सुनवाई के दौरान रानी कपूर ने अदालत को बताया कि उनकी बहू प्रिया कपूर ने उनके बेटे की संपत्तियों को बड़े पैमाने पर छिपाया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रानी कपूर की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता वैभव गग्गर ने न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ के समक्ष कहा कि उनकी मुवक्किल के बेटे की सिर्फ एक कंपनी से सालाना वेतन 60 करोड़ थी और फिर भी उसका बैंक बैलेंस दो करोड़ से कम दिखाता है। इसके अलावा क्रिप्टो एसेट्स लगभग 1.29 करोड़ के हैं। उन्होंने कहा कि प्रिया कपूर ने कोर्ट से जानकारी छिपाई है और शक है कि पैसा विदेश ले जाया गया है।

    WhatsApp Image 2025-12-02 at 12.41.15 PM

    संपत्तियों को बड़े पैमाने पर छिपाया

    रानी कपूर ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दावा किया कि संपत्ति के संबंध में बहुत ज्यादा छिपाया गया है। दिल्ली के राजोकरी इलाके में फार्महाउस मेरे दिवंगत पति ने बनवाया है और 50 से ज्यादा आर्टवर्क हैं।

    रानी कपूर की तरफ से वैभव गग्गर ने अदालत को सूचित किया कि प्रिया कपूर को उनके और संजय कपूर के दो साल पुरानी संपत्तियों की जानकारी देने का निर्देश देने की मांग की। साथ ही यह भी कहा कि उनकी मुवक्किल दो साल की जानकारी मांग सकती हैं। उन्होंने कहा कि संजय कपूर के साथ प्रिया कपूर की भी संपत्ति की जानकारी दी जाए क्योंकि पैसा हटाया गया है।

    वैभव गग्गर ने तर्क दिया कि रानी कपूर और उनके स्वर्गीय पति ने मिलकर कंपनी बनाई थी। उन्होंने कहा कि भले ही संजय कपूर ने सारी संपत्ति प्रिया कपूर को दे दी, लेकिन संजय कपूर की वसीयत में उनका जिक्र तक नहीं है। आखिर यह कैसे हो सकता कि उनके पति द्वारा बनाई गई संपत्ति उनका ही कोई मालिकाना हक नहीं है, जो सिर्फ उन्हीं के लिए छोड़ी गई थी।

    अब कब होगी अगली सुनवाई?

    उन्होंने यह भी तर्क दिया कि संजय कपूर की मौत के दिन से ही प्रिया कपूर संपत्तियों और कंपनी सोना कामस्टार पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रही हैं। रानी कपूर की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले की सुनवाई तीन दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

    अदालत अभिनेत्री करिश्मा कपूर के दो बच्चों की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें प्रिया कपूर को उनके पिता संजय कपूर की संपत्ति पर कोई थर्ड-पार्टी अधिकार बनाने से रोकने की मांग की गई थी। साथ ही संजय कपूर की वसीयत की प्रमाणिता को भी चुनौती दी गई है।

     