राहुल गांधी की 1 नवंबर की रैली पर क्यों भड़के दिल्ली के व्यापारी? पोस्टरों के साथ की ये बड़ी मांग

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के प्रमुख व्यावसायिक केंद्र सदर बाजार में व्यापारियों ने ‘राहुल गांधी जी, मोहब्बत की दुकान के नाम पर हमारी दुकान खराब मत करो’ के संदेश वाले पोस्टर लेकर एक नवंबर को प्रस्तावित राहुल गांधी की रैली स्थगित करने की मांग उठाई।

सदर बाजार बारी मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा की अध्यक्षता में काफी संख्या में व्यापारियों ने एकजुट होकर त्योहारों के दौरान व्यापार और बाजारों की व्यवस्था को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की। इस अवसर पर व्यापारी नेता दीपक मित्तल, वरिंदर आर्य, राकेश राजपाल, दीपक निम्भल राजपाल शाहिद अनेक व्यापारी उपस्थितने कहा कि दीपावली सहित अन्य त्योहारों के आसपास का समय कारोबार के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होता है। व्यापार पर पड़ सकता है असर इस दौरान दिल्ली के बाजारों में बड़ी संख्या में ग्राहक खरीदारी के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में किसी बड़ी रैली के कारण यातायात प्रभावित होने, जाम लगने और ग्राहकों को परेशानी होने की आशंका रहती है, जिसका सीधा असर व्यापार पर पड़ सकता है।