App से पंजीयन, QR कोड से प्रवेश; दिल्ली में RSS के ‘राष्ट्रवंदनम’ कार्यक्रम में जुटेंगे 2.25 लाख स्वयंसेवक

नेमिष हेमंत, नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष का समापन समारोह भी भव्य, अनूठा व ऐतिहासिक होगा। रोहिणी सेक्टर 23 स्थित मैदान में 29 नवंबर को राष्ट्रवंदनम नाम से आयोजित होने वाले इस आयोजन में अब तक का दिल्ली में पूर्ण गणवेश में स्वयंसेवकों का सबसे बड़ा जुटान होगा।

संघ के एक पदाधिकारी के अनुसार, इसमें करीब सवा दो लाख स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में भाग लेंगे तो 75 हजार के करीब समाज के प्रबुद्ध लोग तथा युवा भी सहभागी होंगे। विशेष कि इसमें संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत का उद्बोबधन होगा, जिसे संघ व राष्ट्र के लिहाज से बड़ा रोडमैप माना जा रहा है।

आयोजन की तैयारियों को लेकर संघ के राष्ट्रीय व दिल्ली प्रांत के पदाधिकारी जुटे हुए हैं। आमंत्रित किए जाने वाले लोगों की सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी तरह, स्वयंसेवकों के पंजीयन के लिए एप जारी किया गया है, जिसमें उन्हें क्यूआर कोड जारी किया जा रहा है, उससे उन्हें आयोजन स्थल में प्रवेश मिल सकेगा। इसी तरह, स्वयंसेवकों को लाने वाली बसों के लिए भी कलर कोड जारी होगा।