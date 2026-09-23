App से पंजीयन, QR कोड से प्रवेश; दिल्ली में RSS के ‘राष्ट्रवंदनम’ कार्यक्रम में जुटेंगे 2.25 लाख स्वयंसेवक
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष समारोह 29 नवंबर को दिल्ली के रोहिणी में 'राष्ट्रवंदनम' कार्यक्रम के साथ भव्य रूप ...और पढ़ें
HighLights
29 नवंबर को दिल्ली में 'राष्ट्रवंदनम' कार्यक्रम का आयोजन।
सवा दो लाख स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में होंगे शामिल।
सरसंघचालक मोहन भागवत का महत्वपूर्ण उद्बोधन होगा।
नेमिष हेमंत, नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष का समापन समारोह भी भव्य, अनूठा व ऐतिहासिक होगा। रोहिणी सेक्टर 23 स्थित मैदान में 29 नवंबर को राष्ट्रवंदनम नाम से आयोजित होने वाले इस आयोजन में अब तक का दिल्ली में पूर्ण गणवेश में स्वयंसेवकों का सबसे बड़ा जुटान होगा।
संघ के एक पदाधिकारी के अनुसार, इसमें करीब सवा दो लाख स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में भाग लेंगे तो 75 हजार के करीब समाज के प्रबुद्ध लोग तथा युवा भी सहभागी होंगे। विशेष कि इसमें संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत का उद्बोबधन होगा, जिसे संघ व राष्ट्र के लिहाज से बड़ा रोडमैप माना जा रहा है।
आयोजन की तैयारियों को लेकर संघ के राष्ट्रीय व दिल्ली प्रांत के पदाधिकारी जुटे हुए हैं। आमंत्रित किए जाने वाले लोगों की सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
इसी तरह, स्वयंसेवकों के पंजीयन के लिए एप जारी किया गया है, जिसमें उन्हें क्यूआर कोड जारी किया जा रहा है, उससे उन्हें आयोजन स्थल में प्रवेश मिल सकेगा। इसी तरह, स्वयंसेवकों को लाने वाली बसों के लिए भी कलर कोड जारी होगा।
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1925 में हुई थी संघ की स्थापना
संघ की स्थापना 1925 में महाराष्ट्र के नागपुर में संघ के प्रथम सरसंघचालक डा. केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। पिछले वर्ष विजयादशमी से संघ के शताब्दी वर्ष का शुभारंभ हुआ है, जिसका समापन दिल्ली में संघ स्वयंसेवकों के बड़े जुटान से होने जा रहा है। इसके पूर्व पूरे वर्ष भर देशभर में अलग-अलग वर्ग के सम्मेलन, सभाएं और गोष्ठियां हुई।
इसी तरह, सरसंघचालक का अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में भी प्रवास हुआ। अब, इस आयोजन के माध्यम से वर्ष भर चले शताब्दी वर्ष का समापन होगा।
जिसमें उद्यमी, व्यापारी, चिकित्सक, जनप्रतिनिधि, धर्म और समाज से जुड़े विशिष्ट लोग, आरडब्लूए के पदाधिकारी के साथ युवा भी बड़ी संख्या में आमंत्रित होंगे। संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि इसमें कक्षा 12वीं से ऊपर के छात्रों को रखा जाएगा।