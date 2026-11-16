रामदास आठवले की अध्यक्षता में दिल्ली में 'संविधान सम्मान रैली' का आयोजन, वंचित वर्गों के अधिकारों पर होगा मंथन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली| रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले), दिल्ली प्रदेश द्वारा आगामी 19 नवंबर 2026 को तालकटोरा स्टेडियम में ‘संविधान सम्मान रैली’ का आयोजन किया जा रहा है।

सम्मेलन की अध्यक्षता रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री माननीय श्री रामदास आठवले करेंगे।

क्या है रैली का उद्देश्य?

रैली का उद्देश्य भारतीय संविधान के मूल्यों, सामाजिक न्याय, समानता, लोकतांत्रिक अधिकारों तथा वंचित एवं कमजोर वर्गों के अधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा एवं जनजागरूकता को बढ़ावा देना है।

इस अवसर पर आरपीआई (आठवले) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय सिन्हा , महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजू छिब्बर, राष्ट्रीय सचिव लक्ष्मी , दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष फकरे आलम, कार्यकारी अध्यक्ष अनिल कुमार और आरपीआई (आ) दिल्ली प्रदेश के महासचिव दीपक चावला ने कहा कि बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर जी के विचारों और संविधान की मूल भावना को जन-जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर संवाद, जागरूकता और सामाजिक सहभागिता आवश्यक है। संविधान सम्मान रैली’इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

संवैधानिक मूल्यों को विभिन्न वर्गों तक पहुंचाने का प्रयास कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में आरपीआई (आठवले), पदाधिकारियों ने सम्मेलन की रूपरेखा, उद्देश्य, कार्यक्रम एवं आगामी गतिविधियों के संबंध में मीडिया को विस्तृत जानकारी दी।