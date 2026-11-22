जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने विदेश में छिपे कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा के तीन गुर्गे को गिरफ्तार किया है।

5 करोड़ रुपये रंगदारी न देने पर तीनों ने बीते 28 अक्टूबर को पीतमपुरा में एक व्यापारी के घर के बाहर फायरिंग की थी जिस मामले में ये वांछित थे।

क्राइम ब्रांच ने इन्हें कई किलोमीटर तक पीछा करने के बाद आखिरकार रोहिणी इलाके से दबोच लिया। तीनों किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में दिल्ली आए थे।

दो सेमी आटोमैटिक पिस्टल बरामद

पुलिस ने इनके कब्जे से दो सेमी आटोमैटिक पिस्टल, एक कट्टा, 12 कारतूस और वारदात में इस्तेमाल एक बाइक और एक कार बरामद की गई है।

विशेष आयुक्त, क्राइम ब्रांच, एचजीएस धालीवाल के मुताबिक गिरफ्तार किए गए शूटरों के नाम निखिल कुमार, शुभम व मोक्ष है।

करनाल का रहने वाला है मोक्ष

निखिल मूलरूप से मुजफ्फरनगर (यूपी) का रहने वाला है लेकिन कुछ वर्षों से समालखा (हरियाणा) में रह रहा था। शुभम भी मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। मोक्ष, करनाल का रहने वाला है।

बीते 28 अक्टूबर की सुबह पांच बजे उत्तर-पश्चिम जिले के सुभाष प्लेस थाना क्षेत्र स्थित पीतमपुरा में साहिल जैन उर्फ ''गूगल'' नाम के व्यापारी के घर के बाहर बाइक सवार दो बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी।

पुलिस ने दर्ज किया था केस

हमलावरों ने उनकी कार पर भी गोलियां चलाई थीं। जांच में पता चला था कि रोहित गोदारा द्वारा पांच करोड़ रंगदारी मांगने पर व्यापारी द्वारा रंगदारी देने इनकार करने पर उसने अपने शूटरों को फायरिंग करने का निर्देश दिया था। जिससे जांच के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था।

वहीं, केस की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने केस को क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया था। रोहिणी से तीन गिरफ्तार डीसीपी संजीव कुमार यादव के नेतृत्व में एसीपी विवेकानंद पाठक, इंस्पेक्टर मान सिंह और इंस्पेक्टर सुंदर गौतम की टीम ने लगातार तकनीकी और मैनुअल सर्विलांस के जरिए 500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक बदमाशों का पीछा किया और आखिरकार रोहिणी से तीनों को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ से पता चला कि बदमाश मोक्ष विदेश में बैठकर रोहित गोदारा गिरोह का काम संभाल रहे करीबी सहयोगी ''विवेक'' और फरार बदमाश ''प्रदीप'' के सीधे संपर्क में था। मोक्ष स्थानीय गुर्गों और विदेशी हैंडलर्स के बीच कड़ी का काम करता था और लाजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराता था।