रोहिणी में 30 साल से पेयजल संकट, नलों में आ रहा गंदा पानी; परेशान लोगों ने की पाइपलाइन बिछाने की मांग

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। रोहिणी सेक्टर-20 के सी-1 और बी-4 ब्लॉक के निवासी पिछले करीब 30 वर्षों से पेयजल की समस्या से परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सेक्टर के अन्य ब्लॉकों में पानी की नियमित आपूर्ति हो रही है, लेकिन उनके ब्लॉक में आज तक पानी की उचित व्यवस्था नहीं हो पाई है। यहां पानी आता है तो गंदा आता है।

इस संबंध में स्थानीय निवासी वेद प्रकाश ने दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्रराज को पत्र लिखकर समस्या के समाधान की मांग की है। रविवार को महिलाओं ने सड़क पर खाली बर्तनों के साथ विरोध भी जताया है।

पानी की समस्या झेल रहे लोग स्थानीय निवासी वेद प्रकाश ने रोष जताते हुए बताया कि रोहिणी सेक्टर-20 के करीब चार ब्लॉकों में पानी की सप्लाई हो रही है, लेकिन सी-1 और बी-4 ब्लॉक के लोग लंबे समय से पानी की किल्लत झेल रहे हैं। कई बार संबंधित विभाग और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के समक्ष समस्या उठाई गई, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ।

पाइपलाइन बिछाने की मांग सी-1 और बी-4 ब्लॉक के नजदीक करीब 30 मीटर की दूरी पर पहले से पानी की लाइन उपलब्ध है। यदि वहां से लगभग 125 मीटर तक नई पाइपलाइन डालकर दोनों ब्लॉकों को जोड़ा जाए तो क्षेत्र में पानी की समस्या का समाधान हो सकता है।