दिल्ली के जहांगीरपुरी थाने के सामने करीब एक करोड़ की चांदी लूटी, कर्मचारी के सिर पर रॉड से किया हमला

राजीव रंजन, बाहरी दिल्ली। जहांगीरपुरी में मंगलवार दोपहर करीब एक करोड़ रुपये कीमत की चांदी का सामान लूटे जाने का मामला सामने आया है। कूचा महाजनी से चांदी के सामान से भरा बैग लेकर डिलीवरी के लिए जा रहे कर्मचारी को जहांगीरपुरी थाने के सामने दो मोटरसाइकिलों पर सवार चार बदमाशों ने कथित तौर पर रोक लिया। आरोप है कि बदमाशों ने राॅड से कर्मचारी के सिर पर वार किया और बैग लूटकर फरार हो गए।

पुलिस वारदात का कर रही सत्यापन पुलिस सूत्रों के मुताबिक, घटना की पुष्टि हुई है और मामले से जुड़े विवरण एकत्र किए जा रहे हैं। हालांकि, वारदात को लेकर कोई पीसीआर कॉल नहीं हुई थी। पुलिस कर्मचारी से पूछताछ कर घटना के पूरे घटनाक्रम का सत्यापन कर रही है। साथ ही, यह भी पता लगाया जा रहा है कि बैग में वास्तव में कितने मूल्य का चांदी का सामान था।

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस पुलिस सूत्रों के अनुसार, घटनास्थल और आसपास के मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान और उनके भागने के रास्ते का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस वारदात के प्रत्येक पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।