दिल्ली हाई कोर्ट में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, रितेश सिंह बने रजिस्ट्रार जनरल; जस्टिस अरुण भारद्वाज की ली जगह

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी रितेश सिंह को हाई कोर्ट का नया रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त किया है।

वे अभी दिल्ली सरकार के कानून, न्याय और विधायी मामलों के विभाग में प्रधान सचिव के तौर पर काम कर रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जारी आदेश के तहत मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने सिंह को 22 सितंबर से डेप्युटेशन पर रितेश सिंह को रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त किया है।