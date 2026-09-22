दक्षिणी दिल्ली में खौफनाक वारदात, प्रॉपर्टी विवाद में एक और युवक की पीट-पीटकर हत्या

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। कालकाजी में प्रॉपर्टी डीलर की पीट-पीटकर हत्या किए जाने के तीन दिन के भीतर ही ऐसा ही एक और मामला दक्षिणी पूर्वी जिले में सामने आया है। तुगलकाबाद गांव के छुरिया मोहल्ले में पारिवारिक विवाद में 50 वर्षीय इलेक्ट्रीशियन मीनू की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। घटना सोमवार शाम की है।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। वहीं मंगलवार को शव मिलने पर सिपुर्द ए खाक किया गया। मृतक के स्वजन की शिकायत पर गोविंदपुरी थाने में एफआईआर दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना को लेकर परिवार के सदस्यों व पड़ोसियों से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस के मुताबिक मीनू की तुगलकाबाद गांव में ही दुकान है। वे एसी, फ्रिज, गीजर आदि की रिपेयरिंग का काम करते थे। मीनू तीन भाइयों में सबसे छोटे थे। और छुरिया मोहल्ले में चांद कॉलोनी में अगल-बगल ही रहते थे। सभी का परिवार अलग-अलग है। मीनू अक्सर बीमार रहते थे और शुगर मरीज भी थे।

पुश्तैनी जमीन में अपने हिस्से की कुछ प्रॉपर्टी बेची सूत्रों के मुताबिक मीनू ने हाल में पुश्तैनी जमीन में अपने हिस्से की कुछ प्रॉपर्टी बेची थी, जिसके लगभग पांच लाख रुपये मिले थे। पैसों में हिस्सेदारी को लेकर सोमवार शाम बाकी भाइयों से विवाद होने लगा। आरोप है कि इस बीच भतीजों ने उनके साथ मारपीट की और वे जमीन पर गिर पड़े।