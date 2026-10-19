दशहरा पर दिल्ली पुलिस का कड़ा पहरा, लाल किला पर 2000 जवान तैनात; चप्पे-चप्पे पर CCTV से नजर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। विजयदशमी के अवसर पर लाल किला परिसर में रावण दहन के दौरान लाखों लोगों के जुटने की उम्मीद है। इसी को देखते हुए लाल किला परिसर में उत्तरी जिला पुलिस की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

रामलीला देखने के लिए उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने 1500 से 2000 जवानों की तैनाती की गई है। सुरक्षा व्यवस्था में स्थानीय पुलिस के साथ यातायात पुलिस और अतिरिक्त बल के जवान भी शामिल रहेंगे।

भीड़ प्रबंधन से लेकर यातायात व्यवस्था और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने तक के लिए पुलिस ने तैयारी की है। लाल किला परिसर में 2000 जवान तैनात उत्तरी दिल्ली की वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, विजयदशमी के अवसर पर इलाके में तीन बड़ी रामलीलाओं का आयोजन हो रहा है। इन आयोजनों का ऐतिहासिक महत्व है और इनमें बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है।

इसे ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। पुलिसकर्मियों की तैनाती के अलावा विभिन्न स्थानों पर पुलिस हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं, ताकि किसी तरह की परेशानी होने पर लोग तत्काल पुलिस से संपर्क कर सकें।

सीसीटीवी से गतिविधियों पर नजर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से भी कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, तीनों रामलीला समितियों के पास अपना अलग सीसीटीवी निगरानी तंत्र और कंट्रोल रूम भी है।