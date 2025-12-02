Language
    हाईटेक हुई लाल किला की सिक्योरिटी, नई टेक्नोलॉजी से लैस 120 CCTV कैमरे और लगे; अब पार्किंग में वाहनों पर पैनी नजर

    By Saqib KhanEdited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 10:54 AM (IST)

    दिल्ली के लाल किला के पास हुए आतंकी हमले के बाद, गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लाल किले के आसपास 120 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें फेशियल रिकग्निशन और ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन जैसी आधुनिक तकनीकें शामिल हैं। पार्किंग कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वे संदिग्ध वाहनों की पहचान कर सकें। सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत किया जा रहा है।

    Hero Image

    दिल्ली में लाल किला के पास सिक्योरिटी हाईटेक की गई है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi Blast 2025 पुरानी दिल्ली में 10 नवंबर को हुए ब्लास्ट के बाद दिल्ली पुलिस ने लाल किला और उसके आस-पास के पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर कदम उठाए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए 120 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इनमें से 100 कैमरे लाल किला, चांदनी चौक और नजदीकी बाजारों में लगाए गए हैं, जबकि 20 कैमरे लाल किला की पार्किंग के सभी महत्वपूर्ण एंट्री और एग्जिट पॉइंटस पर नजर रख रहे हैं।

    पुलिस के मुताबिक, इन कैमरों में एडवांस्ड वीडियो एनालिटिक्स और फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी (एफआरटी) से लैस सिस्टम लगाया गया है, जो बड़े क्रिमिनल डेटाबेस से जुड़ा है और संदिग्धों की पहचान में मदद करेगा।

    इसके अलावा पुलिस ने पार्किंग अटेंडेंट्स को विशेष प्रशिक्षण देना शुरू किया है, ताकि वे लावारिस वाहनों, संदिग्ध गतिविधियों और अजीब तरह से खड़ी गाड़ियों की पहचान कर तुरंत पुलिस को अलर्ट कर सकें।

    उपयुक्त राजा बांठिया के मुताबिक, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम (एएनपीआर) भी इंटीग्रेट किया गया है, जिससे चोरी या संदिग्ध वाहनों का पता तुरंत लगाया जा सकेगा। घुसपैठ की कोशिशों को पहचानने और संदिग्ध वस्तुओं को ट्रैक करने की तकनीकें भी इस सुरक्षा प्रणाली में शामिल की गई हैं, जिससे पूरा क्षेत्र हाई-सिक्योरिटी जोन में बदल गया है। इससे पहले लाल किले के आसपास पहले से 630 कैमरे मौजूद थे।

    पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस की क्षमता बढ़ाने के लिए फेशियल रिकग्निशन से लैस एक मिनीबस भी तैनात की है। यह मिनीबस लगातार क्षेत्र का स्कैन करती है और जैसे ही कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है, जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड हो, सिस्टम तुरंत पुलिस को अलर्ट भेज देता है। सुरक्षा बढ़ाने के लिए रेड फोर्ट पुलिस पोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मियों की संख्या 17 से बढ़ाकर 35 कर दी गई है, ताकि मौके पर ही त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

    उपायुक्त के मुताबिक, पुलिस ने स्थानीय मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ मिलकर सुरक्षा बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की है। केमिकल कारोबारियों को खरीदारों का रिकॉर्ड रखने, दुकानों में सीसीटीवी लगाने और किसी भी संदिग्ध खरीद या व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को देने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि खतरनाक रसायनों के दुरुपयोग को रोका जा सके। क्षेत्र में साफ-सफाई और अवैध कब्जो को हटाने के लिए 150 केस दर्ज किए गए हैं।

    वहीं, किरायेदार और घरेलू नौकरों का वेरिफिकेशन न कराने पर 509 एफआईआर दर्ज की गई हैं, ताकि पूरे शहर में सुरक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। साथ ही, दिल्ली नगर निगम को लाल किले और आसपास के ड्रेनेज सिस्टम की जांच व सफाई का निर्देश दिया गया है, जिससे किसी भी सुरक्षा जोखिम को रोका जा सके।