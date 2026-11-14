लाल किला ब्लास्ट के आतंकी मुजम्मिल और शाहीन का कोर्ट में बड़ा दावा, बचाव में रखी दलील; NIA जांच को चुनौती

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। लाल किला विस्फोट मामले में शनिवार को कोर्ट में आरोपी मुजम्मिल शकील और शाहीन सईद की ओर से आरोप तय करने के मुद्दे पर बहस हुई।

बचाव पक्ष ने दोनों आरोपियों की विस्फोट की साजिश में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार करते हुए कहा कि उनका न तो विस्फोट में इस्तेमाल की गई कार की खरीद से कोई संबंध है और न ही अन्य आरोपियों के साथ उनकी बातचीत का कोई साक्ष्य है।

वहीं, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने दावा किया कि सभी आरोपियों के बीच साजिश रचे जाने के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं और उनके खिलाफ आरोप तय किए जाने चाहिए। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश (NIA) प्रशांत शर्मा की अदालत में सुनवाई बंद कमरे में हुई। अदालत ने अब मामले में अन्य आरोपी शोएब की ओर से आरोप तय करने के मुद्दे पर बहस के लिए 17 नवंबर की तारीख तय की है।

कार खरीदने में मुजम्मिल की कोई भूमिका नहीं मुजम्मिल शकील की ओर से पेश अधिवक्ता एमएस खान ने दलील दी कि जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मुजम्मिल को 29 अक्टूबर को ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि विस्फोट में इस्तेमाल की गई कार 30 अक्टूबर को फरीदाबाद के एक कार डीलर से खरीदी गई थी।

यह कार अमीर राशिद के नाम पर थी। बचाव पक्ष ने कहा कि मुजम्मिल ने न तो कार खरीदने में कोई मदद की और न ही इसके लिए धन उपलब्ध कराया। यहां तक कि सीसीटीवी फुटेज में भी मुजम्मिल कहीं दिखाई नहीं दिया है।

वकील ने दलील दी कि सीसीटीवी फुटेज में उमर उन नबी, अमीर राशिद और तीसरे आरोपी जासिर बिलाल वानी की मौजूदगी दिखाई देती है। मुजम्मिल और अन्य आरोपियों के बीच किसी तरह का संवाद या संपर्क होने का भी कोई प्रमाण नहीं है। ऐसे में उसे विस्फोट की साजिश से जोड़ना उचित नहीं है। विस्फोट से एक दिन पहले गिरफ्तार हुई थी शाहीन बचाव पक्ष ने शाहीन सईद की गिरफ्तारी का समय भी अदालत के सामने रखा। अधिवक्ता के अनुसार, शाहीन को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने नौ नवंबर को लखनऊ से गिरफ्तार किया था, जबकि लाल किले के पास 10 नवंबर को विस्फोट हुआ था।