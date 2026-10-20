दिल्ली-NCR में जय श्रीराम के जयकारों के बीच रावण दहन, कहीं अग्निबाण तो कहीं आतिशबाजी से जला पुतला

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली-NCR में विजयादशमी पर रावण दहन के साथ बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया गया। गुरुग्राम में 66 स्थानों पर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन हुआ।

दिल्ली के लाल किला मैदान में रामलीला के दौरान प्रियंका गांधी ने सांकेतिक तीर चलाया, जबकि नोएडा और गाजियाबाद में भी रावण दहन देखने के लिए लोग जुटे।

दिल्ली: प्रियंका गांधी ने चलाया सांकेतिक तीर

नई दिल्ली के लाल किला मैदान में आयोजित नव श्री धार्मिक लीला कमेटी की रामलीला में कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने सांकेतिक तीर चलाया।

इस दौरान पूर्व सांसद जेपी अग्रवाल और कमेटी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के जरिए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संदेश दिया गया।

गुरुग्राम: अग्निबाण लगते ही गूंजा जय श्रीराम

साइबर सिटी में विजयादशमी पर रामलीला मंच पर श्रीराम और रावण के युद्ध का मंचन हुआ। जैसे ही श्रीराम का अग्निबाण रावण के पुतले पर लगा, आतिशबाजी के बीच जय श्रीराम और सियाराम के जयकारे गूंज उठे। जिले में 66 स्थानों पर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया गया।

न्यू कॉलोनी स्थित श्री सनातन धर्मसभा रामलीला कमेटी की ओर से दशहरा मैदान में 55 फुट ऊंचे पर्यावरण अनुकूल रावण के पुतले का दहन आकर्षण का केंद्र रहा। यहां 50 फुट के कुंभकर्ण और 45 फुट के मेघनाद के पुतले भी लगाए गए थे।