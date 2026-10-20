मयूर विहार रामलीला में पहुंचे अरविंद केजरीवाल, भगवान श्रीराम के स्वरूप की आरती के बाद किया रावण दहन

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। मयूर विहार फेज-तीन में आयोजित श्रीहनुमंत रामलीला कमेटी के दशहरे में आप के राष्ट्रीय संयोजक व पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे।

भगवान श्रीराम व लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले कलाकारों की आरती की। इसके बाद पुतले पर तीर चलाकर बुराई के प्रतीक रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का वध किया।

अरविंद केजरीवाल ने किया रावण दहन

पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दशहरा पर्व बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। देश के हर एक व्यक्ति को भगवान श्रीराम के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए।

भगवान राम से प्रार्थना करते हुए कहा कि वह सभी के जीवन में खुशियां दें, सबको स्वस्थ और सुखी रखें तथा सबके परिवार की मनोकामनाएं पूरी करें।

सके साथ ही उन्होंने कामना की कि देश व दिल्ली में सभी लोगों को हर तरह की सुख-सुविधाएं मिलें। इस लीला में अरविंद केजरीवाल ने चौथी बार रावण के पुतले का दहन किया है।

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