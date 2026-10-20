दिल्ली के पटेल नगर में 'रावण' को लगा करंट, दशहरे का इंतजार करते रहे लोग; एक दिन पहले ही फुंका

स्नेहा, पश्चिमी दिल्ली। दिल्ली के पटेल नगर में दशहरे से पहले ही रावण का पुतला जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार, बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने से पुतले में आग लगी।

देखते ही देखते आग ने पूरे पुतले को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

शॉर्ट सर्किट से पुतले में लगी आग

बताया जा रहा है कि सोमवार को दिन पहले ही बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने के बाद रावण के पुतले में आग लगी। कुछ ही देर में पूरा पुतला जल गया।