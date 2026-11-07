रामनगर एक्सटेंशन में 30 साल पुराने मकान की छत का प्लास्टर गिरने से महिला घायल, इमारत की जांच में जुटी टीम

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। शाहदरा के रामनगर एक्सटेंशन में शनिवार को एक मकान की पहली मंजिल की छत का प्लास्टर टूटकर नीचे गिर गया।

करीब पांच फुट का प्लास्टर का हिस्सा मकान में रहने वाले सुशील की पत्नी पर गिरा, जिससे वह घायल हो गईं। उन्हें उपचार के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मकान की स्थिति की जांच जारी

सुशील पेशे से इलेक्ट्रीशियन हैं और परिवार के साथ मकान की पहली मंजिल पर रहते हैं। बताया जा रहा है कि मकान करीब 30 साल पुराना है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची। टीम मकान की स्थिति की जांच कर रही है।