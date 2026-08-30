दिल्ली में राजधानी पार्क मेट्रो स्टेशन के पास टिंबर गोदाम में लगी भीषण आग, 25 गाड़ियों ने पाया काबू

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। राजधानी पार्क मेट्रो स्टेशन के पास स्थित असम टिंबर मार्केट की गली नंबर-4 में रविवार तड़के उस समय अफरातफरी मच गई, जब एक इमारत के बेसमेंट में बने टिंबर गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। बेसमेंट में भारी मात्रा में लकड़ी का सामान मौजूद होने के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप धारण कर लिया।

राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं। आग की भयावहता को देखते हुए दमकल विभाग ने गाड़ियों की संख्या बढ़ाकर 25 कर दी। कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुबह करीब 6:30 बजे आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका।

दमकल की 25 गाड़ियों ने पाया काबू दमकल की 25 गाड़ियों ने पाया काबू दमकल विभाग के अनुसार, शनिवार-रविवार की मध्यरात्रि करीब 3:00 बजे गोदाम में आग लगने की सूचना मिली थी। शुरुआती दौर में तीन दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया, लेकिन आग की रफ्तार को देखते हुए सुबह 3:24 बजे इसे मध्यम श्रेणी की आग घोषित कर दिया गया और कुल 13 गाड़ियां तैनात की गईं।

इसके बाद सुबह 4:14 बजे चार और गाड़ियां भेजी गईं। देखते ही देखते कुल 25 दमकल गाड़ियां राहत और बचाव कार्य में जुट गईं। आग को ऊपरी मंजिलों तक फैलने से रोक दिया 2,000 वर्ग गज में बनी इमारत के बेसमेंट में हुई वारदात अधिकारियों ने बताया कि यह इमारत करीब 2,000 वर्ग गज क्षेत्र में फैली हुई है, जिसमें बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और दो अन्य मंजिलें शामिल हैं। आग इमारत के आखिरी छोर पर स्थित बेसमेंट के गोदाम में लगी थी। दमकल कर्मियों ने अलग-अलग दिशाओं से पानी की बौछारें कीं और आग को ऊपरी मंजिलों तक फैलने से रोक दिया।