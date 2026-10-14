अंकिता भंडारी हत्याकांड: राहुल-प्रियंका गांधी ने इंडिया गेट पर पीड़ित परिवार से की मुलाकात, जानिए क्या है पूरा केस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अंकिता भंडारी के परिवार से मुलाकात करने के लिए इंडिया गेट पहुंचे हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से उनकी बेटी की हत्या के बारे में पूरी जानकारी ली।

उत्तराखंड में 2022 में अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। अब दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के फैसले के खिलाफ अंकिता भंडारी के परिजनों ने अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है। राष्ट्रपति से पीड़ित परिवार की गुहार अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने कहा, 'दुष्यंत कुमार को सलाखों के पीछे होना चाहिए... मैं राष्ट्रपति से अनुरोध करता हूं कि CBI जांच पूरी होने तक दुष्यंत कुमार को गवर्नर न बनाया जाए।'