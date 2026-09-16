अंकिता भंडारी हत्याकांड के वकील को धमकी भरा पत्र, नैनीताल में वकीलों का आक्रोश

जागरण संवाददाता, नैनीताल। प्रदेश के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता नवनीश नेगी को कथित तौर पर धमकी भरा पत्र मिलने से हाई कोर्ट के अधिवक्ता आक्रोशित हैं। उन्होंने भवाली कोतवाली में तहरीर देकर मामले की जांच की मांग उठाई है।

हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं ने बार सभागार में पत्रकार वार्ता कर सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग उठाई है। अधिवक्ता नेगी के मुताबिक पत्र में उन्हें पहले हादसे का शिकार बनाने और फिर हमला करने की धमकी दी गई है। पत्र कई भाषाओं में लिखा गया है और गूगल से किए गए अनुवाद में इसकी भाषा धमकी भरी है।