त्रिलोकपुरी पहुंचे राहुल गांधी, चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची में गड़बड़ी पर उठाए सवाल

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने त्रिलोकपुरी क्षेत्र में आयोजित जनसुनवाई के दौरान लोगों की चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी शिकायतें सुनीं।

इस दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के नेता दीपंकर भट्टाचार्य और स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में लोगों ने चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दे उठाए।

चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल

चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और मताधिकार से जुड़े मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची में नामों के सत्यापन, नाम हटाए जाने और पात्र मतदाताओं के अधिकारों को लेकर विपक्ष ने चिंता जताई है।