जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को जंतर-मंतर के पास एक विरोध प्रदर्शन के दौरान एक पुलिस अधिकारी पर कथित रूप से जातिसूचक टिप्पणी करने और सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के मामले में महिला पत्रकार के खिलाफ जारी जांच पर रोक लगाने से इंकार कर दिया।

न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने स्पष्ट किया कि अदालत इस चरण में अंतरिम राहत की याचिका को खारिज नहीं कर रही है, लेकिन फिलहाल इस पर कोई रोक आदेश भी जारी नहीं किया जा रहा है। दोनों पक्ष अगली सुनवाई से पहले दाखिल करें जवाब हाई कोर्ट ने एफआईआर रद करने की मांग वाली पत्रकार की याचिका पर दिल्ली पुलिस और मामले के शिकायतकर्ता सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) विवेक भगत को नोटिस जारी किया है। अदालत ने दोनों पक्षों को 16 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई से पहले अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। पीठ ने कहा, 'मैं अभी किसी भी प्रार्थना को खारिज नहीं कर रही हूं। मैं केवल नोटिस जारी कर रही हूं। इस मामले पर विचार की आवश्यकता है; अंतिम सुनवाई के लिए 16 नवंबर की तारीख तय की जाती है।'