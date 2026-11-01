'BJP ने जबरन बंद करवाईं कनॉट प्लेस की दुकानें', दीवाली पर व्यापारियों के नुकसान के दावे पर राहुल गांधी का पलटवार
राहुल गांधी ने 'चलो दिल्ली' मार्च के दौरान दिवाली से पहले व्यापारियों के नुकसान के दावों पर पलटवार किया है। ...और पढ़ें
HighLights
राहुल गांधी ने व्यापारियों के नुकसान पर बीजेपी को घेरा।
कनॉट प्लेस में दुकानें जबरन बंद कराने का आरोप लगाया।
'चलो दिल्ली' मार्च के दौरान दिया यह बयान।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर आईएनडीआईए गठबंधन के 'चलो दिल्ली' मार्च के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर सीधा हमला बोला है। दीवाली से ठीक पहले होने वाले इस प्रदर्शन के कारण व्यापार प्रभावित होने के दावों और दिल्ली के व्यापारियों की आशंकाओं पर राहुल गांधी ने पलटवार किया है।
'हमने खरीदारी की अपील की थी, पर बीजेपी ने दुकानें बंद करवाईं'
राहुल गांधी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक वीडियो साझा करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी की वजह से व्यापारियों का नुकसान हो रहा है। खुली गाड़ी में बैठकर मार्च के दौरान रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में राहुल गांधी ने कहा...
'हमने सब लोगों से कहा कि जब आप मार्च और महारैली के लिए यहां आएंगे, चीजें खरीदें, खरीदारी करें। मगर, यहां कनॉट प्लेस में आते हुए हमें पता लगा कि बीजेपी ने सारी की सारी दुकानें जबरदस्ती बंद करवा दीं। ऐसे में व्यापारियों का नुकसान कौन कर रहा है? कैसे हो रहा है? यह आप जान लीजिए!'
हमने सब लोगों से कहा कि जब आप मार्च और महारैली के लिए यहां आएंगे, चीजें खरीदें, खरीदारी करें। मगर, यहां Connaught Place में आते हुए हमें पता लगा कि BJP ने सारी की सारी दुकानें जबरदस्ती बंद करवा दी। तो traders का नुकसान कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, यह आप जान लीजिए! https://t.co/zeB9kT05xO— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 1, 2026
व्यापारियों की आशंका और राहुल का जवाब
बता दें कि दीवाली से ठीक छह दिन पहले विपक्ष के इस बड़े प्रदर्शन को लेकर दिल्ली के व्यापारी संगठनों ने कारोबार प्रभावित होने की आशंका जताई थी। उन्होंने मार्च के समय और आयोजन स्थल पर भी आपत्ति जाहिर की थी। व्यापारियों के इसी रुख को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी ने समर्थकों से रैली के साथ-साथ लोकल मार्केट में खरीदारी करने की अपील की थी, ताकि दुकानदारों को कोई नुकसान न हो।
चुनाव आयोग के खिलाफ सड़क पर उतरा विपक्षी गठबंधन
आईएनडीआईए ब्लॉक का यह 'दिल्ली चलो' मार्च मतदाता सूची में कथित धांधली और अनियमितताओं के खिलाफ निकाला जा रहा है। विपक्षी नेताओं का मुख्य निशाना चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं। हालांकि, राहुल गांधी के इस नए बयान और वीडियो के बाद अब यह मुद्दा राजनीति और दिल्ली के व्यापारियों के नुकसान के आरोप-प्रत्यारोप के इर्द-गिर्द गर्मा गया है।
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