'BJP ने जबरन बंद करवाईं कनॉट प्लेस की दुकानें', दीवाली पर व्यापारियों के नुकसान के दावे पर राहुल गांधी का पलटवार

व्यापारियों की आशंका और राहुल का जवाब

बता दें कि दीवाली से ठीक छह दिन पहले विपक्ष के इस बड़े प्रदर्शन को लेकर दिल्ली के व्यापारी संगठनों ने कारोबार प्रभावित होने की आशंका जताई थी। उन्होंने मार्च के समय और आयोजन स्थल पर भी आपत्ति जाहिर की थी। व्यापारियों के इसी रुख को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी ने समर्थकों से रैली के साथ-साथ लोकल मार्केट में खरीदारी करने की अपील की थी, ताकि दुकानदारों को कोई नुकसान न हो।

चुनाव आयोग के खिलाफ सड़क पर उतरा विपक्षी गठबंधन

आईएनडीआईए ब्लॉक का यह 'दिल्ली चलो' मार्च मतदाता सूची में कथित धांधली और अनियमितताओं के खिलाफ निकाला जा रहा है। विपक्षी नेताओं का मुख्य निशाना चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं। हालांकि, राहुल गांधी के इस नए बयान और वीडियो के बाद अब यह मुद्दा राजनीति और दिल्ली के व्यापारियों के नुकसान के आरोप-प्रत्यारोप के इर्द-गिर्द गर्मा गया है।