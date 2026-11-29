राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली के 24 प्रमुख गोलचक्करों की तस्वीर बदलने के साथ ही सरकार इनके आसपास यातायात व्यवस्था को भी बेहतर बनाएगी। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने इसके लिए टेंडर जारी कर दिया है।

योजना के तहत गोलचक्करों का सुंदरीकरण करने के साथ आसपास के फुटपाथों का पुनर्विकास किया जाएगा। इससे न केवल राजधानी के प्रमुख चौराहों की खूबसूरती बढ़ेगी, बल्कि वाहन चालकों को आवागमन में सुविधा और पैदल यात्रियों को सुरक्षित रास्ता मिल सकेगा।

योजना के लिए टेंडर जारी यह योजना पूर्व की सरकार के समय बनी थी, मगर आगे नहीं बढ़ सकी थी। अब योजना के लिए टेंडर जारी हुआ है। इस कार्य पर तीन करोड़ से अधिक राशि खर्च की जाएगी। योजना के तहत गोलचक्करों के आसपास लैंडस्केप वाले लान विकसित किए जाएंगे। सजावटी पेड़-पौधे, झाड़ियां और मौसमी फूल लगाए जाएंगे। इनके रखरखाव की भी व्यवस्था होगी।

इसके अलावा आकर्षक नाम पट्टिकाएं, दिशा सूचक बोर्ड, सजावटी बोलार्ड, बैठने के लिए बेंच और कूड़ेदान लगाए जाएंगे। फर्श को आकर्षक बनाने के लिए ग्रेनाइट, सैंडस्टोन और सजावटी कंक्रीट का सीमिट क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाएगा। जरूरत के अनुसार कर्ब स्टोन और सुरक्षा के लिए दीवारें भी बनाई जाएंगी।

हरियाली के लिए लगेंगे खास सिस्टम हरियाली को बनाए रखने के लिए ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिस्टम लगाए जाएंगे। पानी के भंडारण के लिए भूमिगत या ऊपरी टैंक भी बनाए जा सकेंगे। रात में गोलचक्करों को आकर्षक बनाने के लिए सजावटी एलईडी पोल लाइट, पेड़ों और मूर्तियों के लिए विशेष रोशनी तथा हाईमास्ट लाइटें लगाई जाएंगी। भूमिगत बिजली केबल भी बिछाई जाएंगी। इससे चौराहों की सुंदरता बढ़ने के साथ रात में दृश्यता बेहतर होगी।

पैदल यात्रियों को भी मिलेगा लाभ इस योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू फुटपाथों का पुनर्विकास है। इससे गोलचक्करों के आसपास पैदल चलने वालों को बेहतर और व्यवस्थित रास्ता मिलेगा। फुटपाथों को दुरुस्त करने और यातायात के सुचारु संचालन पर ध्यान देने से पैदल यात्रियों तथा वाहन चालकों के बीच टकराव की आशंका कम करने में मदद मिलेगी। वहीं, बेहतर साइनेज से वाहन चालकों को रास्तों की पहचान करने में आसानी होगी।