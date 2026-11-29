राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में बदलते सामाजिक परिवेश के बीच बुजुर्गों के सामने अकेलेपन और असहाय होने की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। उम्र के इस पड़ाव पर जिन माता-पिता को अपनों के साथ और देखभाल की जरूरत होती है, उनमें से कई को अपने ही लोग बेसहारा छोड़ रहे हैं।

परिवार से बिछड़ने और देखभाल के अभाव में जिंदगी गुजार रहे ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए अब दिल्ली सरकार सहारा मजबूत करने की तैयारी कर रही है। सरकार राजधानी में पांच नए वृद्धाश्रम (ओल्ड एज होम) बनाएगी। दिल्ली में पांच नए वृद्धाश्रम बनाने की योजना दिल्ली सरकार की योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों और बौद्धिक दिव्यांगता से प्रभावित लोगों के लिए कुल 11 परियोजनाओं पर काम किया जाएगा। इन पर करीब 2100 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

इनमें पांच नए वृद्धाश्रम शामिल हैं। अभी समाज कल्याण विभाग की ओर से दिल्ली में पांच वृद्धाश्रम संचालित किए जा रहे हैं। नए आश्रम बनने के बाद इनकी संख्या बढ़कर 10 हो जाएगी। इन इलाकों में बनेगा वृद्धाश्रम समाज कल्याण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, पांचों वृद्धाश्रम डेरा मंडी (छतरपुर), वसंत कुंज, जनकपुरी, गीता कालोनी और रोहिणी सेक्टर-4 में बनाए जाएंगे। इनमें महिला और पुरुष वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग-अलग व्यवस्था होगी। बुजुर्गों को यहां मुफ्त आवास, भोजन, कपड़े, बिस्तर और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।