भारतीय थाली में प्रोटीन-फाइबर की कमी, हर तीसरा बच्चा कुपोषित; जानें कारण और समाधान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। भारत की आर्थिक तरक्की के बीच बड़ी जनसंख्या की थाली में आज भी पोषण की कमी गंभीर चुनौती बनी हुई है।

देश के 73 प्रतिशत लोगों के प्रतिदिन के आहार में पर्याप्त प्रोटीन नहीं पहुंच रहा है। शहरों में 44 प्रतिशत और गांवों में 36 प्रतिशत लोग अपनी रोज की प्रोटीन जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे हैं।

हर तीसरे बच्चे में पोषण की कमी

शहरी भारत में 60 प्रतिशत लोग दाल, अंडा, दूध, पनीर, मछली या नट्स आदि प्रोटीनयुक्त खाद्य पदार्थ नियमित रूप से नहीं खाते। इसका असर बच्चों के पोषण पर भी दिख रहा है। पांच साल से कम उम्र का हर तीसरा बच्चा पोषण की कमी, बौनेपन या कम वजन से ग्रसित है।

इन शहरों के बच्चों पर हुआ अध्ययन द स्टेट आफ प्रोटीन एंड फाइबर इन अर्बन इंडिया और आइसीएमआर-एनआइएन के व्हाट इंडिया ईट्स की ओर से मंगलवार को जारी की गई रिपोर्ट में देश की यह स्थिति सामने आई। इसे भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान (आइआइएमआर) ने पेप्सिको इंडिया, यूरोमानिटर इंटरनेशनल के सहयोग से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और कोच्चि के 1250 लोगों पर किए गए अध्ययन के अनुसार जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार 70 प्रतिशत शहरी प्रतिदिन 41 ग्राम से कम प्रोटीन लेते मिले।

सुविधाजनक विकल्पों की कमी बड़ी बाधा अध्ययन में 60 प्रतिशत लोगों ने प्रोटीनयुक्त खाद्य पदार्थों की अधिक लागत और 57 प्रतिशत ने सुविधाजनक विकल्पों की कमी को बड़ी बाधा बताया। फाइबर के लिए 69 प्रतिशत ने सुविधाजनक और भरोसेमंद विकल्पों की कमी बताई। 90 प्रतिशत लोग चाहते हैं कि प्रोटीन को रोजमर्रा के भोजन में आसानी से शामिल किया जा सके।