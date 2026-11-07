प्रवेश वर्मा ने मानहानि मामले में खटखटाया सत्र अदालत का दरवाजा, सौरभ भारद्वाज को नोटिस जारी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले को खारिज किए जाने के फैसले को सत्र अदालत में चुनौती दी है।

इस मामले में राउज ऋवृनंयू स्थित विशेष न्यायाधीश रूबी नीरज कुमार की अदालत ने सौरभ भारद्वाज को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को करेगी।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, प्रवेश वर्मा ने भारद्वाज के इंटरनेट मीडिया पोस्ट को लेकर आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि भारद्वाज ने 15 और 16 मई को अपने एक्स हैंडल से उनके खिलाफ झूठे और मानहानिकारक पोस्ट और वीडियो साझा किए थे।

इन पोस्ट में आरोप लगाया गया था कि प्रवेश वर्मा ने एक निजी स्कूल के ट्रस्ट में अपने सहयोगी अमरजीत सिंह बाबू को ट्रस्टी नियुक्त कराने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया। साथ ही, स्कूल में तीन वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले के आरोपित कर्मचारियों के पक्ष में प्रभाव इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया गया था।