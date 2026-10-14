पीएम श्री विद्यालय के कैंपस में करोड़ों की सेंधमारी, शिक्षिका के घर से 160 तोला सोना और 8 किलो चांदी ले गए चोर

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। द्वारका के जाफरपुर स्थित राव तुलाराम के जवाहर नवोदय विद्यालय (पीएम श्री विद्यालय) के कैंपस में सेंधमारी की बड़ी वारदात सामने आई है। चोर कैंपस में रहने वाली एक शिक्षिका के घर से करीब 160 तोला सोना, आठ किलो चांदी और 85 हजार रुपये नकद ले गए।

शिक्षिका ममता यादव के मुताबिक, चोरी हुए सोना और चांदी की कीमत करीब ढाई करोड़ रुपये है। इस दौरान चोरों ने एक ही रात में कैंपस के दो और घरों को निशाना बनाया। वारदात की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और विजिलेंस की टीम जांच में जुट गई है।

11 अक्टूबर को मिली घटना की सूचना जानकारी के अनुसार, ममता यादव नौ अक्टूबर की सुबह वह अपनी बहन के फरीदाबाद स्थित घर गई थीं। दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन के चलते मेट्रो और ट्रेन सेवाएं बाधित होने के कारण वह वह वहीं रुक गई। इसके बाद 11 अक्टूबर को विद्यालय की ओर से फोन कर उन्हें घर में सेंधमारी की सूचना दी गई।

बताया गया कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। घर पहुंचने पर सारा सामान बिखरा मिला, वही आलमारी के लाकर में रखे सोना व चांदी के आभूषण और नकदी गायब मिले। ममता यादव ने बताया कि घर से ले जाए गए आभूषण उनकी जीवनभर की कमाई थे।

इनमें उनके बेटे और बहू को उपहार में मिले सोने के आभूषण भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि चोरी हुए आभूषणों में से करीब 90 प्रतिशत के कागजात उनके पास मौजूद हैं। विजिलेंस टीम ने किया घटनास्थल का निरीक्षण जांच के दौरान पुलिस के साथ ही विजिलेंस की टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया है। एक ही रात में तीन घरों को निशाना बनाए जाने के कारण पुलिस वारदात के तरीके और कैंपस में संदिग्ध गतिविधियों की पड़ताल कर रही है। अन्य दो घर भी स्कूल स्टाफ के हैं, जहां से चोर बाहर रखे कुछ सामान ही ले जा सके।