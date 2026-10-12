हापुड़ में फैक्ट्री के बाहर से लोहे का गेट चोरी, सीसीटीवी में कैद हुए चोर

संवाद सहयोगी, हापुड़। मसूरी-गुलावठी रोड औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री के बाहर रखा लोहे का गेट चोरी होने का मामला सामने आया है। दोपहर के समय बाइक सवार दो लोग गेट उठाकर ले गए।

पूरी घटना फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उद्यमियों की चिंता फिर बढ़ गई है।

फैक्ट्री के आगे रखा था गेट

जानकारी के अनुसार, औद्योगिक क्षेत्र में कूलिंग फैब्रिकेशन का काम करने वाले उद्यमी सुदीप चौधरी ने बताया कि नाली निर्माण के चलते फैक्ट्री में आवागमन के लिए इस्तेमाल होने वाला लोहे का गेट बाहर रखा हुआ था। सोमवार दोपहर गेट फैक्ट्री के सामने पड़ा था।