हापुड़ में शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की आराधना, सुख-समृद्धि की कामना

हर्ष अग्रवाल, हापुड़। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा-अर्चना की जाती है। इस अवसर पर श्रद्धालु विधि-विधान से देवी की उपासना कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हैं।

मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। घरों में भी पूजा-पाठ और दुर्गा सप्तशती के पाठ के माध्यम से भक्तिमय वातावरण बना।

भक्तों को मिलती है शक्ति

पंडित सुबोध पांडेय ने बताया कि मां ब्रह्मचारिणी तप, त्याग, संयम और साधना की प्रतीक हैं। उनके एक हाथ में जपमाला और दूसरे में कमंडल सुशोभित है। मान्यता है कि सच्चे मन से उनकी आराधना करने वाले भक्तों को धैर्य, आत्मबल और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है।