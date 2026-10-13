दिल्ली के कैंसर अस्पताल की सुरक्षा में बड़ी चूक, लाखों का निमोटुजुमैब इंजेक्शन चोरी; जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दिलशाद गार्डन स्थित दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट (डीएससीआइ) से कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाले लाखों रुपये के निमोटुजुमैब इंजेक्शन चोरी हो गए हैं। इस चोरी ने अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है।

आखिर अस्पताल से इंजेक्शन चोरी हो कैसे गए। सीसीटीवी कैमरे व सुरक्षा गार्ड होने के बावजूद इंजेक्शन चोरी होने से अस्पताल के कर्मचारियों की भूमिका सवालों के घेरे में आ गई है। डे केयर विभागाध्यक्ष डा. पंकज त्यागी की शिकायत पर जीटीबी एन्क्लेव थाना पुलिस ने सोमवार को चोरी समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है।

मामले की जांच के लिए कमेटी गठित इस मामले में अस्पताल प्रबंधन ने चुप्पी साध ली है। अस्पताल ने जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है। निमोटुजुमैब एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दवाई है, इसका इस्तेमाल कई प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है।