केजरीवाल ने PM मोदी को बताया Gen-Z से जुड़ने का फॉर्मूला, बोले- रात में रील और भजन क्लबिंग छोड़िए; ये करिए

वीके शुक्ला, नई दिल्ली। तिलक नगर में सड़क निर्माण को लेकर सामने आए विवाद के बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक वीडियो जारी किया।

केजरीवाल ने वीडियो में पीएम मोदी से कहा कि वो बताएंगी आप Gen-Z से कैसे जुड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी Gen-Z से जुड़ने के लिए तरह-तरह की गतिविधियां करते हैं, लेकिन इसके बावजूद Gen-Z उनसे नहीं जुड़ रहा। इसके बाद उन्होंने इसकी वजह के तौर पर तिलक नगर की घटना का जिक्र किया।

'मंत्री ने Gen-Z के एक लड़के को थप्पड़ मारा' केजरीवाल ने तिलक नगर में सड़क की गुणवत्ता को लेकर हुए विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले सड़क बनाई गई थी और स्थानीय लोगों ने बाद में दिखाया कि सड़क की ऊपरी परत हाथ से टूट रही थी।

उनके मुताबिक, इसी दौरान वहां मौजूद मंत्री ने Gen-Z के एक युवक को खींचकर थप्पड़ मारा। केजरीवाल ने इसी घटना को अपने संदेश का केंद्र बनाते हुए सवाल किया—तो कैसे Gen-Z आपसे जुड़ेगा? तिलक नगर की घटना से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दिल्ली के PWD मंत्री प्रवेश वर्मा एक युवक को थप्पड़ मारते दिखाई देते हैं। घटना के बाद केजरीवाल ने मंत्री की गिरफ्तारी की मांग भी की थी। मोदी जी, मैं आपको बताता हूँ Gen Z से कैसे जुड़ सकते हो? पर आप ये करोगे नहीं। pic.twitter.com/wnBb0mI0kd — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) September 28, 2026 केजरीवाल ने दिया 'Gen-Z से जुड़ने' का तरीका अपने वीडियो में केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि अगर वह वास्तव में Gen-Z से जुड़ना चाहते हैं, तो उन्हें सोशल मीडिया गतिविधियों के बजाय कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 'आज इस मंत्री को गिरफ्तार कर लो' और सड़क निर्माण में जिन लोगों ने कथित तौर पर भ्रष्टाचार किया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।