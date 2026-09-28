Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

केजरीवाल ने PM मोदी को बताया Gen-Z से जुड़ने का फॉर्मूला, बोले- रात में रील और भजन क्लबिंग छोड़िए; ये करिए

By V K Shukla Edited By: Kushagra Mishra
Published: Mon, 28 Sep 2026 01:33 PM (IST)

अरविंद केजरीवाल ने तिलक नगर घटना पर पीएम मोदी को वीडियो संदेश दिया, जिसमें उन्होंने Gen-Z से जुड़ने के लिए मंत्री की गिरफ्तारी और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की मांग की।

HighLights

  1. केजरीवाल ने तिलक नगर घटना पर पीएम मोदी को वीडियो संदेश दिया

  2. मंत्री की गिरफ्तारी और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की मांग की

  3. कहा Gen-Z ईमानदारी और ठोस कार्रवाई की उम्मीद करता है

वीके शुक्ला, नई दिल्ली। तिलक नगर में सड़क निर्माण को लेकर सामने आए विवाद के बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक वीडियो जारी किया।

केजरीवाल ने वीडियो में पीएम मोदी से कहा कि वो बताएंगी आप Gen-Z से कैसे जुड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी Gen-Z से जुड़ने के लिए तरह-तरह की गतिविधियां करते हैं, लेकिन इसके बावजूद Gen-Z उनसे नहीं जुड़ रहा। इसके बाद उन्होंने इसकी वजह के तौर पर तिलक नगर की घटना का जिक्र किया।

'मंत्री ने Gen-Z के एक लड़के को थप्पड़ मारा'

केजरीवाल ने तिलक नगर में सड़क की गुणवत्ता को लेकर हुए विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले सड़क बनाई गई थी और स्थानीय लोगों ने बाद में दिखाया कि सड़क की ऊपरी परत हाथ से टूट रही थी।

उनके मुताबिक, इसी दौरान वहां मौजूद मंत्री ने Gen-Z के एक युवक को खींचकर थप्पड़ मारा। केजरीवाल ने इसी घटना को अपने संदेश का केंद्र बनाते हुए सवाल किया—तो कैसे Gen-Z आपसे जुड़ेगा?

तिलक नगर की घटना से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दिल्ली के PWD मंत्री प्रवेश वर्मा एक युवक को थप्पड़ मारते दिखाई देते हैं। घटना के बाद केजरीवाल ने मंत्री की गिरफ्तारी की मांग भी की थी।

केजरीवाल ने दिया 'Gen-Z से जुड़ने' का तरीका

अपने वीडियो में केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि अगर वह वास्तव में Gen-Z से जुड़ना चाहते हैं, तो उन्हें सोशल मीडिया गतिविधियों के बजाय कार्रवाई करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि 'आज इस मंत्री को गिरफ्तार कर लो' और सड़क निर्माण में जिन लोगों ने कथित तौर पर भ्रष्टाचार किया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।

केजरीवाल का कहना था कि ऐसा करने पर प्रधानमंत्री को Gen-Z से जुड़ने के लिए अलग-अलग तरह की गतिविधियां करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

उन्होंने अपने वीडियो में कहा कि प्रधानमंत्री को रात 12 बजे रील बनाने या 'भजन क्लबिंग' में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और 'पूरे देश का Gen-Z आपसे जुड़ जाएगा।'

'मंत्री को बचाओगे, तो Gen-Z कैसे जुड़ेगा?'

केजरीवाल ने अपने संदेश में आगे आरोप लगाया कि अगर सरकार मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती और उन्हें बचाती है, तो युवाओं के बीच सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठेंगे।

उन्होंने दावा किया कि उन्हें बताया गया है कि 'ऊपर से आदेश' है कि दिल्ली पुलिस को मंत्री को बचाना है। यह केजरीवाल द्वारा लगाया गया आरोप है; उपलब्ध रिपोर्टों में इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

इसके बाद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से सवाल किया कि अगर सरकार मंत्री और कथित भ्रष्टाचार को बचाएगी, तो फिर वह कैसे उम्मीद कर सकती है कि देश का Gen-Z उससे जुड़ेगा।

'Gen-Z ईमानदारी की उम्मीद करता है'

वीडियो के अंतिम हिस्से में केजरीवाल ने Gen-Z की अपेक्षाओं को लेकर अपना संदेश दिया। उन्होंने कहा कि देश का Gen-Z सरकार से ईमानदारी, straightforwardness और honesty की उम्मीद करता है।

इस तरह केजरीवाल ने तिलक नगर की स्थानीय घटना को सीधे प्रधानमंत्री मोदी की Gen-Z outreach से जोड़ दिया और अपने वीडियो में मंत्री की गिरफ्तारी तथा सड़क निर्माण में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को Gen-Z के साथ जुड़ने का रास्ता बताया।

केजरीवाल का यह बयान तिलक नगर की सड़क निरीक्षण के दौरान युवक को थप्पड़ मारने के वीडियो के सामने आने के बाद आया है।

यह भी पढ़ें- AAP नेता का सोशल मीडिया हैंडलर निकला प्रवेश वर्मा से थप्पड़ खाने वाला शख्स, MCD कर्मचारी से मारपीट का भी आरोप

यह भी पढ़ें- थप्पड़ कांड: मंत्री प्रवेश वर्मा को लेकर गरमाई दिल्ली की राजनीति, पढ़ें दिग्गज नेतआों के रिएक्शन