AAP नेता का सोशल मीडिया हैंडलर निकला प्रवेश वर्मा से थप्पड़ खाने वाला शख्स, MCD कर्मचारी से मारपीट का भी आरोप
दिल्ली के तिलक नगर में मंत्री प्रवेश वर्मा द्वारा युवक साहेब सिंह को थप्पड़ मारने के मामले में नया मोड़ ...और पढ़ें
HighLights
मंत्री प्रवेश वर्मा ने तिलक नगर में युवक साहेब सिंह को थप्पड़ मारा।
साहेब सिंह पर MCD कर्मचारी से मारपीट का पुराना मामला दर्ज है।
पुलिस के अनुसार, साहेब सिंह पहले गिरफ्तार होकर जमानत पर हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के तिलक नगर में सड़क निरीक्षण के दौरान मंत्री प्रवेश वर्मा द्वारा साहेब सिंह नाम के युवक को थप्पड़ मारने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है।
अब इस मामले में नया अपडेट सामने आया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, साहेब सिंह के खिलाफ पहले से ही MCD कर्मचारी से मारपीट का मामला दर्ज है। इस मामले में उन्हें पहले गिरफ्तार भी किया जा चुका है और फिलहाल वह जमानत पर बाहर हैं।
पुलिस के मुताबिक, MCD कर्मचारी से कथित मारपीट की घटना उस समय सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। इस पुराने मामले की FIR की प्रति भी सामने आई है। पुलिस के अनुसार, साहेब सिंह AAP विधायक जरनैल सिंह के सोशल मीडिया अकाउंट का काम संभालते हैं।
सड़क निरीक्षण के दौरान हुआ विवाद
दरअसल, दिल्ली के तिलक नगर इलाके में निर्माणाधीन सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री प्रवेश वर्मा और AAP विधायक जरनैल सिंह के बीच सड़क की गुणवत्ता को लेकर बहस हो गई। इसी दौरान एक युवक को मंत्री द्वारा थप्पड़ मारे जाने का वीडियो सामने आया। AAP ने आरोप लगाया कि युवक सड़क की खराब गुणवत्ता को कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था।
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जरनैल सिंह ने आरोप लगाया कि उन्होंने मंत्री को सड़क की सतह हाथ से उखड़ते हुए दिखाई और सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। इसी दौरान वीडियो रिकॉर्ड कर रहे युवक को थप्पड़ मारा गया। AAP की ओर से इस मामले में पुलिस शिकायत और मंत्री की गिरफ्तारी की मांग की गई है।
प्रवेश वर्मा ने भी लगाए आरोप
मंत्री प्रवेश वर्मा ने घटना पर अपना पक्ष रखते हुए AAP कार्यकर्ताओं पर उनके परिवार के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने और मौके पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया है।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सड़क निर्माण को लेकर विधायक जरनैल सिंह की ओर से अधिकारियों पर कमीशन के लिए दबाव बनाया जा रहा था। ये आरोप AAP की ओर से लगाए गए आरोपों से अलग हैं।
पहले से दर्ज था MCD कर्मचारी से मारपीट का मामला
अब दिल्ली पुलिस की ओर से सामने आए पुराने मामले ने विवाद में नया पहलू जोड़ दिया है। पुलिस के अनुसार, साहेब सिंह के खिलाफ MCD कर्मचारी से मारपीट का मामला पहले से दर्ज था। इस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह जमानत पर हैं।
पुराने मामले में मारपीट की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड होने की बात भी पुलिस ने कही है। इस मामले की FIR की प्रति सामने आने के बाद अब पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज पुराने प्रकरण की जानकारी भी मौजूदा विवाद के साथ सामने आई है।
वर्तमान मामले में मंत्री प्रवेश वर्मा और साहेब सिंह से जुड़े आरोपों की पुलिस जांच और दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट होगी।
साहिब सिंह ने दर्ज कराई शिकायत
इस बीच चांद नगर के रहने वाले और सोशल एक्टिविस्ट साहिब सिंह ने दिल्ली के PWD मंत्री प्रवेश वर्मा और 12-15 अज्ञात लोगों के खिलाफ विकास पुरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है।
उन्होंने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण के निरीक्षण के दौरान, जब वह सड़क की क्वालिटी रिकॉर्ड कर रहे थे, तो उनके साथ बदसलूकी की गई, उन्हें थप्पड़ मारा गया, धक्का दिया गया और जान से मारने की धमकी दी गई।
उन्होंने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया और मंत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और कथित भ्रष्टाचार की जांच की मांग की।
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समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ