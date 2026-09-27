थप्पड़ कांड का वीडियो वायरल होने पर आया मंत्री प्रवेश वर्मा का बयान, AAP पर लगाए गंभीर आरोप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने तिलक नगर में सड़क निरीक्षण के दौरान एक स्थानीय युवक को थप्पड़ मारते हुए दिखाए गए वायरल वीडियो पर अपनी सफाई पेश की है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी इस वीडियो को गलत तरीके से प्रचारित कर रही है।

प्रवेश वर्मा ने बताया कि विकासपुरी रिंग रोड पर पिछले कई दिनों से सड़क निर्माण का काम चल रहा है। उनके अनुसार, स्थानीय विधायक जरनैल सिंह लंबे समय से पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों पर दबाव बना रहे थे कि उन्हें ठेकेदार से मिलवाया जाए और कमीशन का इंतजाम किया जाए।

#WATCH | Delhi: On a video showing him slapping a local youth during a road inspection row in Tilak Nagar, Delhi Minister Parvesh Verma says, "You should know the truth behind a video currently being circulated by the Aam Aadmi Party. Road construction work has been underway on… pic.twitter.com/vvMp9MQjOA — ANI (@ANI) September 27, 2026 इंजीनियरों ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है और एफआईआर करवाने की प्रक्रिया चल रही है। मंत्री ने आरोप लगाया कि कमीशन न मिलने के कारण जरनैल सिंह रात में बनी सड़क को सुबह उखाड़ देते थे और फिर वीडियो बनाकर भ्रष्टाचार का दावा करते थे। प्रवेश वर्मा ने पार्टी के किसी कार्यकर्ता को नहीं बुलाया आज उस रास्ते से गुजरते हुए उन्होंने खुद काम का निरीक्षण करने का फैसला किया। निरीक्षण में काम संतोषजनक पाया गया। स्थानीय निवासियों ने बताया कि यह सड़क 15 साल से नहीं बनी थी और अब निर्माण हो रहा है। प्रवेश वर्मा ने जरनैल सिंह को तीन बार फोन किया और 45 मिनट तक उनका इंतजार किया। उन्होंने अपनी पार्टी के किसी कार्यकर्ता को मौके पर नहीं बुलाया था।