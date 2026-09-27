Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

थप्पड़ कांड का वीडियो वायरल होने पर आया मंत्री प्रवेश वर्मा का बयान, AAP पर लगाए गंभीर आरोप

By Digital Desk Edited By: Sonu Suman
Published: Sun, 27 Sep 2026 06:30 PM (IST)

दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने युवक को थप्पड़ मारने के वायरल वीडियो पर सफाई दी है, जिसमें उन्होंने AAP पर गलत प्रचार का आरोप लगाया।

दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने दी सफाई।

दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने दी सफाई।

HighLights

  1. प्रवेश वर्मा ने वायरल थप्पड़ वीडियो पर अपनी सफाई दी।

  2. आम आदमी पार्टी पर वीडियो को गलत तरीके से प्रचारित करने का आरोप।

  3. जरनैल सिंह पर कमीशन न मिलने पर सड़क तोड़ने का आरोप।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने तिलक नगर में सड़क निरीक्षण के दौरान एक स्थानीय युवक को थप्पड़ मारते हुए दिखाए गए वायरल वीडियो पर अपनी सफाई पेश की है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी इस वीडियो को गलत तरीके से प्रचारित कर रही है।

प्रवेश वर्मा ने बताया कि विकासपुरी रिंग रोड पर पिछले कई दिनों से सड़क निर्माण का काम चल रहा है। उनके अनुसार, स्थानीय विधायक जरनैल सिंह लंबे समय से पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों पर दबाव बना रहे थे कि उन्हें ठेकेदार से मिलवाया जाए और कमीशन का इंतजाम किया जाए।

इंजीनियरों ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है और एफआईआर करवाने की प्रक्रिया चल रही है। मंत्री ने आरोप लगाया कि कमीशन न मिलने के कारण जरनैल सिंह रात में बनी सड़क को सुबह उखाड़ देते थे और फिर वीडियो बनाकर भ्रष्टाचार का दावा करते थे।

प्रवेश वर्मा ने पार्टी के किसी कार्यकर्ता को नहीं बुलाया

आज उस रास्ते से गुजरते हुए उन्होंने खुद काम का निरीक्षण करने का फैसला किया। निरीक्षण में काम संतोषजनक पाया गया। स्थानीय निवासियों ने बताया कि यह सड़क 15 साल से नहीं बनी थी और अब निर्माण हो रहा है। प्रवेश वर्मा ने जरनैल सिंह को तीन बार फोन किया और 45 मिनट तक उनका इंतजार किया। उन्होंने अपनी पार्टी के किसी कार्यकर्ता को मौके पर नहीं बुलाया था।

जब जरनैल सिंह अपने पहले से सूचित कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे तो उन्होंने बदतमीजी शुरू कर दी। एक कार्यकर्ता ने मंत्री के परिवार को गालियां दीं, जिसके बाद आवेश में आकर उन्होंने जो किया वही किया। प्रवेश वर्मा ने आखिर में कहा कि उनकी सरकार वह काम कर रही है जिसे आम आदमी पार्टी पूरा नहीं कर सकी, इसलिए उन्हें जलन हो रही है।

यह भी पढ़ें- मंत्री प्रवेश वर्मा ने बहस के बाद युवक को मारा थप्पड़, केजरीवाल ने की गिरफ्तारी की मांग