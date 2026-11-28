जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड के निदेशक संजीव कुमार जैन और राजीव जैन को जमानत देने से इनकार कर दिया है।

दोनों निदेशकों ने पहले के आदेशों को वापस लेने और न्यायिक हिरासत से रिहाई की मांग की थी। आयोग ने उनकी याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि बार-बार निष्पादन की कार्यवाही से बचने का उनका रवैया गंभीर है।

भुगतान के दस्तावेज पेश नहीं करने पर नाराजगी

न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि निदेशकों को प्रत्येक सुनवाई की जानकारी थी और उनकी ओर से अधिवक्ता भी पेश होते रहे।

अधिवक्ता ने बकाया भुगतान को लेकर निर्देश लेने की बात कही, लेकिन आयोग के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भुगतान संबंधी जानकारी और दस्तावेज पेश नहीं किए गए। पीठ ने टिप्पणी की कि निदेशक पर्दे के पीछे रहकर कार्यवाही पर नजर रख रहे थे।

समझौते और भुगतान के आश्वासन को नहीं माना पर्याप्त आयोग ने कहा कि कुछ घर खरीदारों के साथ बाद में हुए समझौते और भुगतान के आश्वासन उनके पुराने आचरण को खत्म नहीं कर सकते। इससे यह भरोसा भी नहीं मिलता कि रिहा होने के बाद वे न्यायिक प्रक्रिया से बचने की कोशिश नहीं करेंगे।