जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। AI-बेस्ड फेशियल रिकग्निशन कैमरों से जुटाई गई चेहरे की बायोमीट्रिक जानकारी के इस्तेमाल और साझा करने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाते हुए अहम टिप्पणी की है।

न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि बैंकिंग और AI-आधारित धोखाधड़ी बढ़ने के दौर में निजता अत्यंत महत्वपूर्ण है। पीठ ने तीन कंपनियों को यह डेटा किसी तीसरे पक्ष, यहां तक कि अपनी समूह कंपनियों के साथ भी साझा नहीं करने का निर्देश दिया।

हालांकि, प्रतिवादी कंपनी नो योर कस्टमर (केवाईसी) के लिए इसका इस्तेमाल जारी रख सकती है। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता की चिंताएं जायज हैं और प्रथम दृष्टया मजबूत मामला बनता है। केवाईसी के अलावा डेटा के इस्तेमाल पर रोक पीठ ने कहा कि बायोमीट्रिक डेटा को केवाईसी से इतर इस्तेमाल करने की अनुमति से उसके दुरुपयोग का खतरा हो सकता है। अंतरिम सुरक्षा न मिलने पर याचिकाकर्ता को ऐसी क्षति हो सकती है जिसकी भरपाई धन से संभव नहीं होगी।

उक्त टिप्पणी करते हुए पीठ ने मामले को चार दिसंबर को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने को कहा। इसमें निजता नीति को चुनौती देने सहित याचिकाकर्ता की अन्य मांगों पर विचार करना है। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों के सभी ग्राहकों के लिए भी इसी तरह के संरक्षण की मांग की। हालांकि, पीठ ने कहा कि वे मौजूदा अधिकार क्षेत्र में ऐसा आदेश नहीं दे सकते और निर्देश दिए कि इस मामले को दो सदस्यीय पीठ के समक्ष रखा जाए।