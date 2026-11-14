संसद सुरक्षा चूक मामले में दोनों आरोपियों को झटका, राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज की दूसरी जमानत याचिका

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले में कोर्ट ने दो आरोपित मनोरंजन डी और सागर शर्मा की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी है। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश किरण बंसल ने शुक्रवार को पारित आदेश में कहा कि आरोपितों के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होते हैं।

कोर्ट ने कहा कि उनकी हरकतों से न केवल लोकसभा की कार्यवाही बाधित हुई, बल्कि देश की संप्रभुता और अखंडता को भी खतरा पहुंचा। अदालत ने कहा कि आरोपितों के कृत्य से संसद में मौजूद सांसदों और आगंतुकों के मन में आतंक पैदा हुआ था।

आरोपियों को राहत नहीं अदालत ने कहा कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 43डी(5) के तहत जमानत देने पर कड़ी पाबंदियां हैं। ऐसे में केवल मुकदमे की सुनवाई में देरी या लंबे समय से जेल में रहने के आधार पर आरोपियों को राहत नहीं दी जा सकती।

जूते में छिपाकर लाए थे स्मोक केनिस्टर अभियोजन के अनुसार, 13 दिसंबर 2023 को दोपहर करीब एक बजे लोकसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण चल रहा था। इसी दौरान सागर शर्मा और मनोरंजन डी दर्शक दीर्घा संख्या चार से सदन के मुख्य कक्ष में कूद गए।

आरोप है कि सागर ने खाली सीटों को पार करते हुए सदन के वेल की ओर बढ़कर अपने जूते में छिपाया गया स्मोक केनिस्टर निकाला और उससे रंगीन धुआं छोड़ दिया। मनोरंजन ने भी सदन के भीतर धुआं फैलाने वाला केनिस्टर खोला। इससे लोकसभा के भीतर पीला धुआं फैल गया। सांसदों और संसद कर्मचारियों ने दोनों को पकड़ लिया। घटना के बाद लोकसभा की कार्यवाही तत्काल स्थगित करनी पड़ी। इसी दौरान संसद भवन के बाहर नीलम रानोलिया और अमोल शिंदे ने भी रंगीन धुएं के केनिस्टर छोड़े और नारेबाजी की। मामले में ललित झा और महेश कुमावत को भी गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट से मिल चुकी है जमानत बचाव पक्ष ने दलील दी थी कि मामले के अन्य आरोपितों को दिल्ली हाई कोर्ट से जुलाई 2025 में जमानत मिल चुकी है, इसलिए मनोरंजन और सागर को भी समानता के आधार पर राहत दी जानी चाहिए। हालांकि, अदालत ने इस दलील को खारिज कर दिया।

कोर्ट ने कहा कि दोनों आरोपित संसद के मुख्य कक्ष में दाखिल हुए थे और दर्शक दीर्घा से कूदकर कार्यवाही बाधित की थी। वहीं, नीलम संसद भवन के बाहर ही रही थीं और अंदर जाने से इन्कार कर दिया था। महेश कुमावत घटना के दिन दिल्ली में भी मौजूद नहीं था।