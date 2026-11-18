जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। आउटर नार्थ दिल्ली के भलस्वा डेयरी थाना क्षेत्र के मुकुंदपुर इलाके में 9 साल की मासूम बच्ची के साथ कथित छेड़छाड़ और दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया है। घटना मंगलवार देर शाम की है।

जानकारी के अनुसार, सुबह से ही मासूम बच्ची के माता-पिता काम पर गए हुए थे। इसी दौरान उसी मकान में रहने वाले अरुण (उम्र करीब 45 से 50 वर्ष) पर अपने कमरे में बुलाकर बच्ची के साथ गलत हरकत करने का गंभीर आरोप है।