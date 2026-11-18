बाहरी दिल्ली में शर्मनाक वारदात, 9 साल की बच्ची से पड़ोसी की घिनौनी हरकत; माता-पिता के लौटते ही खुला राज
बाहरी दिल्ली के मुकुंदपुर में 9 साल की बच्ची से कथित छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया ...और पढ़ें
HighLights
मुकुंदपुर में 9 साल की बच्ची से छेड़छाड़ का आरोप।
पड़ोसी अरुण पर गलत हरकत करने का गंभीर आरोप।
पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया, जांच जारी।
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। आउटर नार्थ दिल्ली के भलस्वा डेयरी थाना क्षेत्र के मुकुंदपुर इलाके में 9 साल की मासूम बच्ची के साथ कथित छेड़छाड़ और दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया है। घटना मंगलवार देर शाम की है।
जानकारी के अनुसार, सुबह से ही मासूम बच्ची के माता-पिता काम पर गए हुए थे। इसी दौरान उसी मकान में रहने वाले अरुण (उम्र करीब 45 से 50 वर्ष) पर अपने कमरे में बुलाकर बच्ची के साथ गलत हरकत करने का गंभीर आरोप है।
मां को रो-रोकर बताई आपबीती
बताया जा रहा है कि माता-पिता के घर लौटने के बाद बच्ची ने अपनी मां को रो-रोकर पूरी आपबीती बताई, जिसके तुरंत बाद पुलिस को सूचना दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपित अरुण को हिरासत में ले लिया है और मामले में आगे की पूछताछ और कानूनी कार्रवाई जारी है।
घटना के बाद पीड़ित परिवार दहशत में है, परिवार की मांग है कि बच्ची को इंसाफ मिले और आरोपित के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।
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