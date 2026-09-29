रेलवे की OHE स्किल प्रतियोगिता में अंबाला अव्वल, लखनऊ और दिल्ली रहे उपविजेता; 84 डिपो ने लिया हिस्सा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। सुरक्षित व निर्बाध ट्रेन परिचालन के लिए ओएचई (ओवरहेड इक्विपमेंट) की सुरक्षा और उचित रखरखाव जरूरी है। इसमें किसी तरह की खराबी होने पर ट्रेन परिचालन बाधित हो जाता है।

उत्तर रेलवे ने ओएचई अनुरक्षण एवं ब्रेकडाउन रिस्टोरेशन में कौशल वृद्धि के उद्देश्य से सभी 84 ओएचई डिपो में इस माह ओएचई स्किल एक्सीलेंस प्रतियोगिता - 2026 का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में अंबाला विजेता और लखनऊ और दिल्ली उपविजेता रहा।

प्रतियोगिता में ओएचई के रखरखाव, इसके खराब उपकरणों को बदलने सहित अन्य कामों को शामिल किया गया। सभी ओएचई डिपो के कर्मियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, व्यावहारिक कौशल को निखारा, टीम वर्क को मजबूत किया और एक-दूसरे की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को देख-साझा कर सीखा।