वाराणसी से अहमदाबाद, कोलकाता और अमृतसर के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, रेलवे ने जारी किया शेड्यूल

जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूजा पर्व पर घर आने वाले यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर रेलवे प्रशासन तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। अहमदाबाद, कोलकाता और अमृतसर के लिए घोषित यह ट्रेनें दोनों दिशाओं में वाराणसी से गुजरेगी।

गाड़ी संख्या-04668 अमृतसर-बरौनी स्पेशल ट्रेन चार अक्टूबर से 29 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार को वाराणसी जंक्शन से शाम पांच बजे गुजरेगी। गाड़ी संख्या-04667 बरौनी-अमृतसर स्पेशल ट्रेन का संचालन छह अक्टूबर से एक दिसंबर तक किया जाएगा। यह ट्रेन हर मंगलवार को शाम 3.15 बजे वाराणसी जंक्शन में ठहराव लेकर अमृतसर के लिए रवाना होगी।