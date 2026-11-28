जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और सड़क सुरक्षा मजबूत करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने चार नए ट्रैफिक बूथ शुरू किए हैं।

मुकरबा चौक, पल्ला रेड लाइट, जिंदपुर और दिल्ली टेक्नोलाजिकल यूनिवर्सिटी (डीटीयू), शाहबाद दौलतपुर में बनाए गए इन बूथों से न केवल ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को बेहतर कार्य-सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि वाहन चालकों और आम लोगों को भी यातायात संबंधी समस्याओं के समाधान में सहूलियत होगी।

यातायात पुलिस के संयुक्त आयुक्त ने किया उद्घाटन यातायात पुलिस के संयुक्त पुलिस आयुक्त संजय त्यागी ने शुक्रवार को इन चारों बूथों का उद्घाटन किया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस आयुक्त विजयंता गोयल आर्य और उत्तरी रेंज के यातायात उपायुक्त डॉ. सचिन कुमार सिंघल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।