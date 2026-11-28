राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। सड़क दुर्घटनाएं की बढ़ती संख्या को देखते हुए लोगों के लिए यातायात फ्रेंडली सड़कें बनाने तथा सड़कों पर सुरक्षित यातायात की दृष्टि से भी खामियां दूर करने पर बात हो रही है। इसके लिए सड़कों को निर्माण में नई-नई तकनीक के बारे में अभियंताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) सड़क सुरक्षा के लिहाज से निर्माण में अंतरराष्ट्रीय मानकों पर जोर दे रहा है। इसी कड़ी में पीडब्ल्यूडी के अभियंता सड़क सुरक्षा के गुर सीखेंगे। यह पहल सुप्रीम कोर्ट के पैदल यात्री सुविधाओं के ऑडिट और उनमें सुधार संबंधी निर्देशों के अनुपालन में की जा रही है।

पीडब्ल्यूडी द्वारा कार्यशाला का आयोजन सुप्रीम कोर्ट सड़क दुर्घटनाओं को लेकर लगातार प्रशासनिक व्यवस्था पर कड़ी टिप्पणी कर रहा है। पीडब्ल्यूडी द्वारा अब इस बारे में अभियंताओं की कार्यशाला आयोजित की जाएगी। 15 दिसंबर को पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में होने वाली इस कार्यशाला में अभियंताओं और यातायात पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इसमें चौराहों को सुरक्षित बनाने, दुर्घटना संभावित स्थानों (ब्लैक स्पॉट) की खामियां दूर करने और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सड़क डिजाइन तैयार करने पर चर्चा होगी। कार्यशाला में ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट (डब्ल्यूआरआई) इंडिया, और ग्लोबल डिजाइनिंग सिटीज इनिशिएटिव भाग लेंगे।