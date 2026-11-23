जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। विशेष ट्रैफिक व्यवस्था के चलते सोमवार को उत्तरी दिल्ली के कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित रह सकता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, दोपहर तीन बजे से जरूरत के मुताबिक विभिन्न सड़कों पर वाहनों की आवाजाही नियंत्रित की जाएगी।

इस दौरान कुछ मार्गों पर पाबंदियां लगाने के साथ ही वाहनों को वैकल्पिक रास्तों से भेजा जा सकता है। हालांकि, आपातकालीन वाहनों को इन प्रतिबंधों से छूट रहेगी। प्रभावित रहेंगे कई मार्ग ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, आउटर रिंग रोड पर वजीराबाद फ्लाईओवर से सलीमगढ़ वाई-पाइंट तक यातायात प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा शामनाथ मार्ग, लोक निवास मार्ग, अंडर हिल रोड, राजपुरा रोड, बुलेवार्ड रोड, रानी झांसी रोड, डा. कर्णवाल मार्ग और महात्मा गांधी मार्ग पर भी जरूरत के अनुसार ट्रैफिक नियंत्रित किया जाएगा।

इन मार्गों पर तैनात रहेंगे पुलिसकर्मी यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए वजीराबाद फ्लाईओवर, उसके नीचे, आइपी रेड लाइट, शामनाथ मार्ग-बुलेवार्ड रोड टी-पाइंट, खैबर पास, युधिष्ठिर सेतु वाई-पाइंट और उसके नीचे विशेष निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा चांदगी राम अखाड़ा, सेंट स्टीफंस कालेज रेड लाइट, रानी झांसी फ्लाईओवर, बर्फ खाना चौक और ओल्ड जीटी करनाल रोड पर भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे।