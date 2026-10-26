दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के नॉर्थ ब्लॉक में धुआं उठने से मचा हड़कंप, दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं
केंद्रीय सचिवालय के नॉर्थ ब्लॉक से घना धुआं उठने की सूचना पर हड़कंप मच गया। दमकल विभाग ने तत्काल छह ...और पढ़ें
HighLights
केंद्रीय सचिवालय के नॉर्थ ब्लॉक से धुआं उठा।
दमकल की छह गाड़ियां तत्काल मौके पर पहुंचीं।
मरम्मत कार्य के कारण मामूली आग की आशंका।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोमवार को केंद्रीय सचिवालय के नॉर्थ ब्लॉक से घना धुआं उठता देखा गया। इस सूचना दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही अधिकारियों ने छह दमकल गाड़ियां मौके पर भेजीं। हालांकि, दिल्ली अग्निशमन विभाग की ओर से बताया जा रहा है कि आग बुझा दी गई है, अंदर कुछ तोड़-फोड़ का काम चल रहा था, आग छोटी थी, कोई हताहत नहीं हुआ है।
एक पुलिस अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि इमारत में कुछ मरम्मत का काम चल रहा था, जिसके कारण मामूली आग लग सकती है। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अधिकारी ने बताया कि दिल्ली अग्निशमन सेवा को सुबह 11:10 बजे इमारत से धुआं निकलने की सूचना मिली, जिसके बाद छह दमकल गाड़ियां भेजी गईं। विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है।
यह समाचार प्रारम्भिक सूचना और उपलब्ध आधिकारिक/ रिपोर्ट्स के आधार पर प्रकाशित किया गया है। मामले से जुड़ी जानकारियां लगातार सामने आ रही हैं। जैसे-जैसे अधिकृत पुष्टि और विस्तृत विवरण प्राप्त होंगे, खबर को अपडेट किया जाता रहेगा। पाठकों से अनुरोध है कि ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें।