दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के नॉर्थ ब्लॉक में धुआं उठने से मचा हड़कंप, दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोमवार को केंद्रीय सचिवालय के नॉर्थ ब्लॉक से घना धुआं उठता देखा गया। इस सूचना दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही अधिकारियों ने छह दमकल गाड़ियां मौके पर भेजीं। हालांकि, दिल्ली अग्निशमन विभाग की ओर से बताया जा रहा है कि आग बुझा दी गई है, अंदर कुछ तोड़-फोड़ का काम चल रहा था, आग छोटी थी, कोई हताहत नहीं हुआ है।

एक पुलिस अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि इमारत में कुछ मरम्मत का काम चल रहा था, जिसके कारण मामूली आग लग सकती है। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अधिकारी ने बताया कि दिल्ली अग्निशमन सेवा को सुबह 11:10 बजे इमारत से धुआं निकलने की सूचना मिली, जिसके बाद छह दमकल गाड़ियां भेजी गईं। विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है।