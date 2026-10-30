नोरा फतेही को दिल्ली की कोर्ट का समन, 2 नवंबर को होना है पेश; तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आया नाम

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री और डांसर नोरा फतेही को सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े रंगदारी मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन जारी किया है। उन्हें 2 नवंबर 2026 को अभियोजन पक्ष के गवाह के तौर पर अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है।

तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में गवाह के तौर पर नाम नोरा फतेही का नाम इस मामले में दाखिल तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में गवाह के रूप में शामिल है। अदालत ने उन्हें इसी सिलसिले में पेश होने का निर्देश दिया है। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा है रंगदारी का मामला यह मामला कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े रंगदारी प्रकरण का है। नोरा फतेही को इस मामले में अभियोजन पक्ष के गवाह के तौर पर बुलाया गया है। उन्हें 2 नवंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए पेश होना होगा।