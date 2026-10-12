नोएडा के जेपी, स्टेप बाई स्टेप, एमिटी समेत कई स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी; Hoax Call की जांच शुरू

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नोएडा के जेपी, स्टेप बाई स्टेप, एमिटी समेत कई स्कूलों को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सोमवार सुबह आई एक हॉक्स कॉल के बाद पुलिस ने तुरंत ही जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सुरक्षा के लिहाज से हर इंतजाम किये जा रहे हैं। संबंधित स्कूलों में छानबीन कर गहन तलाशी अभियान चलाना शुरू कर दिया गया है।

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