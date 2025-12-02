Language
    निहाल विहार में डकैती का दिल्ली पुलिस ने किया खुलासा, सात आरोपितों को किया गिरफ्तार

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 10:33 PM (IST)

    पश्चिमी दिल्ली पुलिस ने निहाल विहार डकैती मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लूटा गया माल और अपराध में इस्तेमाल किए गए वाहन जब्त किए ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। बाहरी दिल्ली पुलिस ने निहाल विहार में हुई एक डकैती की वारदात को सुलझाते हुए एक नाबालिग सहित डकैती के सात आरोपिताें को पकड़ा है। इनके कब्जे से पुलिस ने लूट का माल बरामद किया है। पुलिस का दावा है कि इनके पकड़े जाने से दो आपराधिक मामले सुलझे हैं।

    बाहरी जिला पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा ने बताया कि 27 नवंबर की सुबह करीब 3:10 बजे, निहाल विहार थाने में डकैती की सूचना मिली। राम प्रवेश बिंद नामक कबाड़ व्यापारी ने बताया कि पांच से छह अज्ञात बदमाशों ने उन्हें कबाड़ बेचने के बहाने गोदाम से बाहर बुलाया, जहां गला दबाकर उन्हें घायल कर दिया गया।

    अन्य लुटेरों ने अंदर घुसकर 23,000 नक़द और एक मोबाइल फोन लूट लिया। अपराधी भागते समय बिना नंबर प्लेट वाली एक स्कूटी छोड़ गए, जो जांच में चोरी की निकली। मामले को सुलझाने के लिए पुलिस टीम गठित की गई। टीम ने अपराध स्थल से जुड़े 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज का बारीकी से विश्लेषण किया। फुटेज से सात संदिग्धों की पहचान हुई।

    जिसके बाद तकनीकी साक्ष्यों और विश्वसनीय मुखबिरों की सूचना के आधार पर, पुलिस टीम ने 29 नवंबर को विकासपुरी के मल्टी जिम पार्क में छापा मारा। यहां से दो मुख्य आरोपित राहुल उर्फ मीठा और सुमित उर्फ धोकपाक पकड़े गए। इनके पास से 3,500 नक़द बरामद हुआ।

    गहन पूछताछ में उन्होंने अपने पांच अन्य साथियों के साथ अपराध क़बूल किया। उन्होंने बताया कि बाकी साथी भी जल्द ही उसी पार्क में उनसे मिलने आने वाले हैं। इस महत्वपूर्ण जानकारी पर, पुलिस टीम ने चालाकी से उसी स्थान पर अपनी उपस्थिति बनाए रखी और पांच अन्य संदिग्धों शुभम उर्फ चित्रा, रेहान उर्फ अफसरिया, सचिन उर्फ गंजा, निशांत उर्फ छिके और एक नाबालिग को भागने से पहले ही दबोच लिया।

    पुलिस ने बदमाशों की निशानदेही पर लूटा गया मोबाइल फोन, कुल 9,100 नक़द (बाकी नक़दी नशे पर ख़र्च करने की बात क़बूल की), वारदात में प्रयुक्त चोरी की स्कूटी, वारदात में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल आदि सामान ज़ब्त किया है।

    इस कार्रवाई से निहाल विहार अधिकारी ने बताया कि डकैती सहित विकासपुरी का एक चोरी का मामला भी सुलझ गया है। गिरफ़्तार किए गए आरोपियों में से राहुल उर्फ मीठा दो अन्य डकैती के मामलों में पहले से ही संलिप्त रहा है।

