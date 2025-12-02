Language
    लाल किला ब्लास्ट के ट्रायल को लेकर दायर की गई जनहित याचिका, दिल्ली HC में सुनवाई के लिए रखीं कई मांगें

    By Vineet Tripathi Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 09:31 PM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें लाल किला विस्फोट मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट की निगरानी वाली कमेटी की मांग की गई है। याचिक ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। लाल किला के बाहर हुए विस्फोट मामले से जुड़े ट्राल के सभी स्तर की निगरानी के लिए कोर्ट की निगरानी वाली कमेटी की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका पर बुधवार को मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ सुनवाई करेगी।

    वकील राजा चौधरी के माध्यम से याचिका दायर कर डाॅ. पंकज पुष्कर ने कहा कि इस मामले में दिन-प्रतिदिन ट्रायल की मांग की गई है। यह भी मांग की गई है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और अभियोजन को न्यायिक कमेटी के सामने हर महीने स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने का निर्देश दिया जाए।

    याचिका में कहा गया है कि पीड़ितों के परिवार पूरी तरह अंधेरे में हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उनके अपनों को क्यों मारा गया या किन ताकतों ने हमला करवाया। याचिका में कहा गया कि न्यायिक निगरानी के माध्यम से यह सुनिश्चत हो सकता है कि सुबूत सुरक्षित रखे जाएं, एजेंसियां सहयोग करें और गवाहों की सुरक्षा हो।

