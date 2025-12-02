लाल किला ब्लास्ट के ट्रायल को लेकर दायर की गई जनहित याचिका, दिल्ली HC में सुनवाई के लिए रखीं कई मांगें

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। लाल किला के बाहर हुए विस्फोट मामले से जुड़े ट्राल के सभी स्तर की निगरानी के लिए कोर्ट की निगरानी वाली कमेटी की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका पर बुधवार को मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ सुनवाई करेगी।

वकील राजा चौधरी के माध्यम से याचिका दायर कर डाॅ. पंकज पुष्कर ने कहा कि इस मामले में दिन-प्रतिदिन ट्रायल की मांग की गई है। यह भी मांग की गई है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और अभियोजन को न्यायिक कमेटी के सामने हर महीने स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने का निर्देश दिया जाए।