जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली के 53 गैर-अनुपालन करने वाले होटलों एवं गेस्ट हाउसों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

इन प्रतिष्ठानों ने बोरवेल पर डिजिटल वाटर फ्लो मीटर और पाइजोमीटर लगाने के आदेश का पालन नहीं किया है। सुनवाई के दौरान पीठ ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) द्वारा 2 सितंबर 2026 को दाखिल अनुपालन रिपोर्ट का संज्ञान लिया।

रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में कुल 555 होटलों/गेस्ट हाउसों की जांच में 123 प्रतिष्ठान गैर-अनुपालन की श्रेणी में पाए गए थे।एनजीटी ने कहा कि डीजेबी द्वारा बार-बार कहने के बावजूद इन प्रतिष्ठानों ने डिजिटल वाटर मीटर/पाइजोमीटर स्थापित नहीं किए।

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