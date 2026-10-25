दिल्ली वालों को नए साल में लगेगा झटका, 50 प्रतिशत तक बढ़ सकता है पार्किंग शुल्क; क्या हो सकती है नई दरें?

निहाल सिंह, नई दिल्ली। लुटियंस दिल्ली में आने वाले अपने वाहन से खरीददारी और घूमने व अन्य कार्यों के लिए आने वाले लोगों नए साल में ज्यादा पार्किंग शुल्क चुकाना पड़ सकता है। क्योंकि इसे ठेकेदार के जरिये चलाने के लिए निविदा आमंत्रित की है।

निविदा दस्तावेज के अनुसार पार्किंग की वर्तमान शुल्क में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि का प्रस्ताव किया है। इसमें दो पहिया, चार पहिया से प्रति घंटे लगने वाले पार्किंग शुल्क से लेकर मासिक पास तक में दो गुणा से लेकर तीन गुणा बढोत्तरी प्रस्तावित की है।

157 पार्किंग स्थल तीन क्लस्टर में विभाजित एनडीएमसी ने निविदा आमंत्रित करते हुए तीन क्लस्टर मे 157 पार्किंग को विभाजित किया है। इसमें पहले क्लस्टर में कनॉट प्लेस तो दूसरे क्लस्टर में कनाट प्लेस का उत्तर क्षेत्र जबकि तीसरे क्लस्टर में कनाट प्लेस का दक्षिण क्षेत्र है। तीनों क्लस्टरों से मासिक लाइसेंस फीस 6.40 करोड़ रखा गया है।

एनडीएमसी 12 नवंबर तक निविदा जमा करने और 13 नवंबर को तकनीकी बिड खोलने का निर्णय लिया है। सारी प्रक्रिया दिसंबर 2026 तक पूरी हो सकती है और जनवरी 2027 में नए ठेकेदार को कार्यादेश जारी होने की उम्मीद है।

कितना बढ़ सकता है पार्किंग शुल्क? अधिकारियों के अनुसार जहां पर चार पहिया वाहन के लिए ऑफ स्ट्रीट पार्किंग 20 रुपये प्रति घंटे उसमें 10 रुपये प्रति घंटे की बढोत्तरी का प्रस्ताव है। इसी प्रकार आन स्ट्रीट पार्किंग जहां पर 50 रुपये प्रति घंटे का शुल्क है उसमें 20 रुपये प्रति घंटे तक की बढोत्तरी प्रस्तावित है।

चार पहिया मासिक पार्क जहां आफ स्ट्रीट पार्किंग के लिए 2000 रुपये है उसे दोगुना करके 4000 करने का प्रस्ताव है। जबकि बहुमंजिला पार्किंग में जहां 1000 रुपये हैं उसे 3300 रुपये करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार दो पहिया वाहन के लिए ऑफ स्ट्रीट पार्किंग का शुल्क प्रति घंटे 10 रुपये हैं उसमें पांच रुपये प्रतिघंटे की बढोत्तरी का प्रस्ताव है।

एनडीएमसी स्वयं संचालित कर रहा पार्किंग इसके साथ ही आन स्ट्रीट जहां 20 रुपये प्रति घंटे पार्किंग शुल्क लगता है उसमें भी 10 रुपये की वृद्धि करके 30 रुपये करने का प्रस्ताव है। दो पहिया वाहन का मासिक पास जहां 1000 रुपये ऑफ स्ट्रीट पार्किंग में उसे 2000 करने का प्रस्ताव है। जबकि बहुमंजिला पार्किंग के लिए अभी 500 रुपये मासिक पास का प्रस्ताव है उसे 1000 करने का प्रस्ताव है।